Jacarandá renova cardápio do almoço executivo

Foto: Giuliana Nogueira/divulgação

O chef uruguaio Nacho Sosa renova o menu executivo do Jacarandá com um prato diferente a cada dia e três opções fixas, como o peixe do dia com pupunha e chutney de manga, o ojo de bife com batatas rústicas e o ravioli de zucca com manteiga de cogumelos e espinafre. De sobremesa, há alfajor da casa com calda de vinho e amêndoas (foto) e torre de banana com doce de leite. Todas as opções custam R$ 42 e incluem couvert, entrada e água.

R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, 3083-3003.