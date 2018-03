Izakayada é o novo boteco japonês da Liberdade

Foto: Divulgação

Rafael Abreu

O Izakayada fica no mais oriental dos bairros da cidade, mas não é apenas do Japão que tira sua inspiração. O nome é uma junção do termo izakaya – como são chamados os botecos japoneses que servem bebidas e petiscos – ao sobrenome de Renato Yada, que abriu o bar há pouco mais de três meses.

No interior do bar, mais mistura: bonecos do herói japonês Ultramen e do Godzilla se juntam a imagens de antigas pin-ups americanas, toques de decoração oriental e bastante rock na caixa de som do ambiente intimista – aliás, até demais: os banheiros são minúsculos. Saído de um restaurante de comida tex-mex, Renato serve no balcão e em duas pequenas mesas petiscos entre a comida rápida japonesa, americana e mexicana.

Para beber, há versões de drinques clássicos, como negroni e bloody mary. Ou receitas autorais: o Japoni (R$ 18) leva saquê, cointreau e Punt e Mes, enquanto o condimentado Bloody Miwa (R$ 18) é feito à base de saquê, suco de tomate, suco de limão, shoyu e wasabi.

Para comer, há opções tão gordurosas quanto saborosas. O Buta Kakuni (R$ 20) é uma cumbuca de arroz e barriga de porco agridoce. Já o Tonkatsu (R$ 18) é um bom filé de porco empanado.

ONDE: Pça. Carlos Gomes, 61A, Liberdade. QUANDO: 18h/23h (fecha dom. e 2ª). QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.

Mais bares nipônicos

Os lutadores de sumô Taka e Yoshi são os anfitriões do Kintaro. Por R$ 10, você escolhe até dois petiscos frios da vitrine, feitos pela matriarca, dona Liria Higushi. R. Thomaz Gonzaga, 57, Liberdade, 3277-9124. 7h/23h (6ª, 7h/0h; sáb., 7h/21h; fecha dom.).

Concorrido aos fins de semana, é bom chegar cedo ao tradicional Izakaya Issa. Experimente um dos petiscos de Margarida Haraguchi, como os takoyakis (R$ 35), bolinhos assados de polvo. R. Barão de Iguape, 89, Liberdade, 3208-8819. 18h30/23h30 (dom., 18h/23h).