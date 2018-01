Ivete Sangalo e Criolo fazem homenagem a Tim Maia

Apesar dos diferentes estilos, Ivete Sangalo e Criolo foram fortemente influenciados por Tim Maia. Os dois estão à frente da turnê ‘Nívea Viva Tim Maia’, que chega domingo (28) à cidade. Com direção musical de Daniel Ganjaman e direção geral de Monique Gardenberg, o show tem músicas de todas as fases do Síndico.

Ivete canta as duas músicas do espetáculo que representam a fase em que Tim estava ligado ao Universo em Desencanto – ‘Imunização Racional (Que Beleza)’ e ‘Bom Senso’. Criolo expõe a diversidade do artista que sedimentou a soul music no Brasil cantando músicas de seu primeiro álbum, lançado em 1970, como a balançada ‘Chocolate’ e o forró ‘Coroné Antonio Bento’.

ONDE: Praça Heróis da FEB. Av. Santos Dumont, s/nº, Santana. QUANDO: Dom. (28), 16h30. QUANTO: Grátis.