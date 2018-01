Ivan Lins faz show com participação de Maria Gadú e Luciana Mello; confira outras atrações de música da semana

Hoje (5)

Air Supply

Formado pelos ingleses Graham Russell e Russell Hitchcock, o duo escreveu seu nome na história da música pop por meio de vários sucessos, entre eles ‘Making Love (Out of Nothing at All)’ . Além dos sucessos, eles destacam músicas de ‘Mumbo Jumbo’ (2010), o mais recente CD de estúdio.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Hoje (5), 22h. R$ 140/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

O músico, um dos principais nomes da Vanguarda Paulistana, desenvolve um trabalho de trio ao lado de Pedro Gadelha (baixo) e Sérgio Rezze (bateria), com músicas de seu repertório.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Hoje (5) e sáb. (6), 22h30. R$ 62. Cc.: todos. Cd.: todos.

Caetano Veloso

O baiano volta a São Paulo para apresentar o show ‘Abraçaço’, lançado em CD ao vivo e DVD no ano passado. Entre os destaques do repertório recente, ‘A Bossa Nova É Foda’ e ‘Quando o Galo Cantou’. Sucessos como ‘De Noite na Cama’ e ‘Você Não Entende Nada’ também estão presentes.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (5) e sáb. (6), 21h30. R$ 18/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Elke Maravilha

Acompanhada pelo músico Adriano Salhab (viola, baixo, rabeca e voz) a artista mescla textos e canções, além de contar histórias de sua vida.

Teatro Martins Penna (198 lug.). Lgo. do Rosário, 20, 2295-0401. Hoje (5), 20h. Grátis (retirar senha 1h antes do show).

Gottsha

A artista traz o show ‘Discotheque’. Como mostra o nome do espetáculo, ela destaca hits internacionais dos anos 1970, como ‘I Will Survive’, ‘Disco Inferno’, ‘Ben’ e ‘I Love The Nightlife’.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Hoje (5), 19h. Grátis (retirar senha às 14h do dia do show e trocar por ingresso às 18h).

Kim Bum Soo

O cantor romântico sul-coreano vem pela primeira vez ao Brasil. No show, ele interpreta ‘Hello Goodbye Hello’, ‘I Miss You’, ‘Teardrop of My Heart’, entre outras.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Hoje (5), 20h (abertura, 18h). R$ 250/R$ 750. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Gadú

O repertório de ‘Guelã’, seu terceiro álbum, é levado ao palco pela cantora e compositora. O disco tem sonoridade introspectiva em músicas como ‘Suspiro’ e ‘Vaga’.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (5) e sáb. (6), 21h. R$ 20 (esgotado) Cc.: todos. Cd.: todos.

Tunai e Wagner Tiso

Elis Regina gravou ‘As Aparências Enganam’ e ‘Agora Tá’, parcerias de Tunai com Sérgio Natureza que deram visibilidade ao compositor no final dos anos 1970. Com Tiso ao piano, ele relembra, no show ‘Saudade de Elis’, músicas de outros autores gravadas pela ‘Pimentinha’.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Hoje (5) e sáb. (6), 22h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (6)

Arrigo Barnabé

Leia mais acima

Caetano Veloso

Leia mais acima

Dingo Bells

‘Maravilhas da Vida Moderna’ é o título do primeiro CD do trio formado por Diogo Brochmann (guitarra, teclado e vocal), Felipe Kautz (baixo e vocal) e Rodrigo Fischmann (bateria, percussão e vocal). Felipe Zancanaro, guitarrista da banda Apanhador Só, e Tomás Oliveira, baixista de Mustache & Os Apaches, são convidados da apresentação.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (6), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Elke Maravilha

Sob a direção musical de Marcio Guedes Correa, a artista mescla textos e canções, além de contar histórias de sua vida.

Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. (6), 21h. Grátis (retirar senha às 14h do dia do show e trocar por ingresso às 18h).

Gottsha

A artista traz o show ‘Discotheque’. Como mostra o nome do espetáculo, ela destaca hits internacionais dos anos 1970, como ‘I Will Survive’, ‘Disco Inferno’, ‘Ben’ e ‘I Love The Nightlife’.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. 3079-3438. Sáb. (6), 21h. Grátis (retirar senha às 14h do dia do show e trocar por ingresso às 18h).

Maria Gadú

Leia mais acima

Tunai e Wagner Tiso

Leia mais acima

Dom. (7)

Abba, The History

O quarteto composto por Mari Moraes, Patrícia Andrade, Diego Sena e Jheff Saints homenageia o grupo sueco. ‘The Winner Takes It All ‘, ‘Dancing Queen’ e ‘Mamma Mia’ são alguns dos hits que estão no repertório do espetáculo.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. Dom. (7), 20h. R$ 40/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luiza Lian

A cantora e compositora apresenta o repertório de seu primeiro disco, lançado este ano, com influências do rock inglês e da Tropicália.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. Dom. (7), 20h (abertura, 19h). R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Quinteto Violado

No show ‘Quinteto Violado Canta Dominguinhos’, o grupo formado em Recife nos anos 1970 interpreta músicas como ‘Eu Só Quero um Xodó’ e ‘Tenho Sede’. Participação especial de Anastácia, Marina Elali, Raminho (percussão) e Cezzinha (sanfona e voz).

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (7), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (9)



Dona Glorinha

Referência do coco pernambucano, a artista de 80 anos apresenta as músicas de seu primeiro CD, lançado em 2012.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (9), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Marisa Orth

A cantora e atriz apresenta o espetáculo ‘Romance Vol. III’. No palco, ela mistura música e dramaturgia.

Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (9), 21h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

5ª (11)

Ivan Lins

Ivan Lins

O cantor e compositor lança o CD ‘América Brasil’, com composições suas gravadas por outros artistas. Luciana Mello e Maria Gadú participam da apresentação.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. 5ª (11), 22h. R$ 100/

R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ludmilla

‘Hoje’ e ‘Te Ensinei Certin’ são os grandes sucessos da funkeira carioca. No show, ela ainda destaca ‘Fala Mal de Mim’, música com a qual despontou em 2012 por meio de vídeo no YouTube.

Brook’s SP (1.850 lug.). R. Carmo do Rio Verde, 83, Chác. Sto. Antônio, 5641-4510. 5ª (11), 23h (abertura; show, 1h30). R$ 40/R$ 60. Cc.: A. M e V. Cd.: R e V.

Especial

Music Video Festival

O evento multimídia tem como principal eixo a criação de videoclipes, com instalações e bate-papos. No sábado (6), há apresentações de Jaloo (16h), Barbara Ohana (17h30), Rico Dalasam (19h), Nomi Ruiz (20h30) e discotecagem de Adriano Cintra (21h30). No domingo (7) é a vez de Apollo (17h30), Mahmundi (19h) e Thiago Pethit (20h30).

Museu da Imagem e do Som. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (6) e dom. (7), 14h (abertura). Grátis (confira a programação completa no http://oesta.do/m-f-v).

Música Clássica

Avi Avital

O bandolinista israelense, que já obteve indicação ao Grammy apresenta o repertório do álbum ‘Between Worlds’ (2014). Ele é acompanhado pela acordeonista Ksenija Sidorova e pelo percussionista Itamar Doari. Obras de Villa-Lobos e Bach, entre outros compositores, estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (10), 21h. R$ 80/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Céline Imbert

No espetáculo ‘Bandeira do Divino’, a intérprete mistura música popular e erudita, ao lado de suas alunas de canto lírico. Ivan Lins participa da apresentação.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 3ª (9), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Coral Paulistano

O frevo é o quarto ritmo escolhido da série ‘Coral Paulistano Mário de Andrade Encontra a Dança’. No programa, obras de Tom Jobim, Edu Lobo, Capiba, entre outros. Os pianistas Rosana Civile, Lawrence Longui e Rodrigo Garcia participam da apresentação. A regência é de Luiz Marchetti.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. Sáb. (6), 17h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eugene Onegin

A ópera de Tchaikovski baseada na obra de Aleksandr Puchkin é atração da temporada lírica deste ano do Teatro Municipal. A obra retrata o personagem-título, que abandona a vida de aristocrata e vai viver no campo. Ao conhecer o poeta Lensky e sua cunhada Tatyana, se inicia uma história de amor e morte. Marco Gandini assina a direção cênica, enquanto Jacques Delacôte é o diretor musical e regente da Orquestra Sinfônica Municipal e do Coro Lírico.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (6) e 3ª (9), 20h; dom. (7), 18h. R$ 50/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP

O pianista e maestro João Carlos Martins está à frente da orquestra, que interpreta obras de Beethoven, Mozart, Bach, entre outros. O regente Edson Beltrami participa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (6), 21h. R$ 25/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Muñoz e Bliss

Em concerto com regência de Tito Muñoz e participação do clarinetista Julian Bliss, a orquestra interpreta obras de Toru Takemitsu, Carl Nielsen e Beethoven.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (5), 21h; sáb. (6), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rioharpfestival

O festival de harpa é aberto na 4ª (10), com apresentações de Yerko Lorca, tocando kora, a harpa da África, e do grupo Madre Natureza. Na 5ª (11), é a vez do argentino Lucas Petroni, que toca harpa paraguaia, e da harpista canadense Gianetta Baril. Os shows ocorrem, respectivamente, às 13h e às 19h.

Centro Cultural Banco do Brasil. Térreo. R. Álvares Penteado, 112, Sé, Metrô Sé, 3113-3651. 4ª (10) e 5ª (11). Grátis.