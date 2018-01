Italy sugere novos pratos para compartilhar entre duas a três pessoas

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O trenette com tirinhas de mignon, cogumelos e tomate fresco (R$ 69; foto) é um dos sete pratos para compartilhar entre duas ou três pessoas, que estreiam no cardápio do Italy, no Shopping Market Place. Outros destaques são a ‘Porquetta’, com tagliatelle (R$ 71), e a lasanha à bolonhesa (R$ 69).

O menu traz ainda o espaguete carbonara tartufado, com ervilhas frescas e pecorino romano (R$ 69); o soffiotti recheado com emental, presunto e manjericão gratinado com parmesão (R$77); e o agnolotti recheado de vitela ao molho de quatro queijos (R$73).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, V. Cordeiro, 5183-3564.