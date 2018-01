Italiano Quartiere abre as portas em Perdizes

Toalha xadrez, mesinhas na calçada e garçons atenciosos (Foto: divulgação)

Nem os caprichados ceviches foram capazes de manter o Killa em seu segundo endereço – um sobrado com 90 lugares, na região de Perdizes. Sem a devida procura, o restaurante peruano retornou ao seu ponto original e menor, de 2009, na Rua Tucuna, 689.

Há duas semanas, o Quartiere ocupa o sobrado, com cardápio italiano e nova ‘roupagem’. A decoração remete às cantinas, com toalhas xadrezes, detalhes em madeira, mesinhas na calçada e garçons trajando suspensório e boina. Antes de decidir o destino da casa, o empresário Georges Hutschinski fez uma pesquisa junto aos moradores do bairro para saber que tipo de comida atrairia mais visitas.

Eis então um menu de clássicos da Itália, com antepastos, massas frescas, risotos e carnes. Para abrir a refeição, figuram os anéis de lula marinados na cerveja escura e empanados (R$ 23), as bruschettas de tomate fresco (R$ 18) e o carpaccio (R$ 22). Na seleção de massas, o pappardelle com cogumelos e fonduta de parmesão (R$ 32) chega à mesa em porção farta. Também há lasanha caseira (R$ 35) e espaguete à carbonara (R$ 39).

Entre as carnes, revelou-se uma boa pedida a paleta de cordeiro desossada e assada por 8 horas, servida com fidelini e legumes salteados (R$ 49). Para dividir, peça o filé à parmegiana, com arroz e batatas rústicas (R$ 90). Encerre com o honesto tiramisú (R$ 15). A carta de bebidas reúne drinques, a partir de R$ 19, e vinhos.

ONDE: R. Padre Chico, 324, Perdizes, 2924-1159.

QUANDO: 19h/23h30 (sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.