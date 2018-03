Cafés, drinques e pratos para se aquecer no inverno

O trio sopa, vinho e chá não reina sozinho na estação mais fria do ano. Também há espaço para cervejas, drinques, comida oriental…

Inverno é tempo de sopa, vinho e um chá reconfortante. Mas não só. Essa também pode ser a estação ideal para tomar cervejas mais encorpadas, descobrir drinques nada refrescantes ou provar pratos deliciosos – e um pouco mais pesados – que não caem muito bem quando os termômetros estão acima dos 25ºC. Também não pode haver época melhor para trocar o sushi pelo noodles, a massa oriental servida em caldo fumegante. E, como cafés e chocolates quentes são boas pedidas a qualquer hora, também deixamos a originalidade um pouco de lado e indicamos as receitas mais gostosas da temporada.

CAFÉS

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Apaixonadas por chocolate, as amigas Carolina Carnicelli e Renata Fernandes se esmeram em servir na simpática Folie um chocolate quente denso e cremoso (R$ 10; foto). Feito com produto belga, é perfeito para acompanhar os macarons da confeitaria. R. Cristiano Viana, 295, Pinheiros, 3101-0193. 10h/19h (sáb., 12h/19h; fecha dom. e 2ª).

Charmosa casa que propõe a harmonização de chocolates com vinhos, a Chianti Chocommelier criou a Coleção Amarot de Inverno 2015, que inclui drinques como o ‘Luini’, que leva licor Amaretto, Ovomaltine, leite cremoso e espuma (R$14). Servido em taça de 150 ml, o Café Blondie mistura café, leite condensado, Amaretto e espuma de leite (R$14). R. Mateus Grou, 40, Pinheiros, 2338-4000. 10h/20h30 (sáb., 12h30/21h; dom., 13h/20h).

Foto: divulgação

O Octavio Café – que acaba de lançar sua linha de cápsulas para máquinas de café – também aposta em uma seleção de drinques quentes com a bebida, como o Espresso Trufado, feito com trufa de chocolate, leite vaporizado e expresso (R$ 13; foto). Outra pedida é o ‘Irish Coffee’, que já rendeu prêmios à casa, à base de uísque irlandês, café e creme de leite (R$ 23). Av. Brig. Faria Lima, 2.996, Jd. Paulistano, 3074-0110. 7h30/21h30 (sáb., dom. e fer., 9h/22h).

Na carta de bebidas da Moscatel Doceria e Bar de Açúcar não faltam opções para degustar com os inúmeros bolos, cookies e tortas da casa. Entre elas, o cappuccino com cacau em pó (R$ 8) e o ‘Mocha’, feito com café, leite e chocolate meio amargo, que pode ser substituído por chocolate branco, doce de leite ou baunilha (R$ 12). Se quiser algo mais ‘quente’, peça o Choco-Grappa (R$ 14). R. Treze de Maio, 655, Bexiga, 3853-0954. 11h/20h (sáb. e dom., 9h/19h).

Foto: divulgação

Mais do que uma cafeteria moderninha, o Coffee Lab funciona como laboratório de torra da barista Isabela Raposeiras e espaço de aprendizado sobre a bebida. Ali, também vale trocar o bom cafezinho para provar algo com ‘sabor de infância’, como o ‘Toddy na Teta’ (R$ 8), servido quentinho, e o Chocolate da Vovó (R$ 10; foto), com chocolate cremoso, raspas de limão e expresso. R. Fradique Coutinho, 1.340, Pinheiros, 3375-7400. 10h/20h.

PRATOS

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Cozido à base de carnes de porco, pato e cordeiro com feijão branco, o cassoulet (R$ 72; foto) – também conhecido como feijoada francesa – é um dos clássicos de inverno do veterano La Casserole. Servido na cumbuca, o prato é montado na frente do cliente, acompanhado de arroz branco. Largo do Arouche, 346, República, 3331-6283. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h30/16h e 19h/0h30; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª).

Um dos pratos substanciosos do Garimpos do Interior, o Leitão na Lata (R$ 45) é feito como antigamente, com o mesmo método usado para conservar a carne. O corte de pernil é cozido e imerso na gordura de porco por uma semana antes de ir à mesa dentro de uma lata, com informações nutricionais no rótulo. Mas esqueça as calorias! Repare apenas na maciez da carne servida com arroz, farofa, couve e feijão. R. Marco Aurélio, 201, V. Romana, 3862-9345. 12h/17h (sáb. e dom., até 18h; fecha 2ª).

Foto: Lucas Terribili/divulgação

No lisboeta Tasca da Esquina, o chef português Vítor Sobral acrescentou novas receitas ao menu da estação, como o joelho de porco, com migas soltas e couve manteiga (R$ 70; foto). Também com carne de porco, o chef prepara lombinhos ao molho de vinho tinto, purê de mandioquinha e aspargos verdes (R$ 69). Al. Itu, 225, Jd. Paulista, 3262-0033. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 13h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

Foto: Gabriela Biló/Estadão

Considerado patrimônio gastronômico da cidade, o suflê do Marcel é servido na casa há quase cinco décadas. São 13 opções no cardápio, sete salgadas e seis doces, como a de chocolate amargo (R$ 30). Com casquinha delicada por fora e cremoso por dentro, o suflê de gruyère (R$ 49; foto) é pedida certa. R. da Consolação, 3.555, Cerq. César, 3064-3089. 12h/14h30 e 19h/0h (sáb., 19h/0h; dom., 12h30/16h e 19h/23h).

Difícil recusar uma lasanha bem-feita e fumegante – principalmente nessa época. Entre as melhores receitas da cidade, a Lasagne alla Bolognese (R$ 66), do Aguzzo, leva massa feita na casa, ragu de carne bem temperado, tomates frescos e muçarela de búfala. Por cima, uma camada de parmesão ralado que sai dourado do forno após gratinar. Outro campeão de pedidos é o ‘Parmigiano all’Aguzzo’, filé mignon empanado com pão da casa, parmesão e molho de tomate (R$ 73). R. Simão Álvares, 325, Pinheiros, 3083-7363. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/17h e 19h/0h; dom., 12h30/17h; 2ª, 12h/15h).

Foto: Mauro Hollanda/divulgação

A rabada foi o primeiro prato que a chef Janaína Rueda preparou para conquistar ‘pelo estômago’ o chef Jefferson Rueda. A receita – feita na panela de pressão – agradou tanto que passou a ser copiada pelo marido e, anos depois, ganhou lugar fixo no cardápio do Bar da Dona Onça, tocado por Janaína. Na casa, a rabada é servida em duas versões: como entrada, em porção mini (R$ 42; foto); e como principal, com polenta e agrião (R$ 52). Av. Ipiranga, 200, lojas 27/29, Centro, 3257-2016. 12h/23h (5ª a sáb., 13h/0h; dom., 12h/17h).

CERVEJAS E DRINQUES

Entre as cervejas do Empório Sagarana que vão bem com um friozinho está a belga Mc Chouffe (R$ 29; foto). Do tipo ale, tem 8% de teor alcoólico e aroma frutado, é levemente maltada e fica melhor se não for servida bem gelada. R. Aspicuelta, 271, V. Madalena, 3031-0816. 14h/1h (dom., 14h/22h).

Pensando na estação, o Blue Pub criou uma carta de cervejas para o inverno. Na seleção, oito rótulos de países como Rússia e Holanda. É do último, aliás, que vem a La Trappe Quadrupel (R$ 57), com 10% de álcool e notas de especiarias e malte. Al. Ribeirão Preto, 384, Bela Vista, 3284-8338. 16h/2h (5ª a sáb., até 3h; dom., 15h/2h). Entrada: R$ 20/R$ 55.

O Gran Ronero (R$ 33; foto) é uma das novidades da Brasserie des Arts. Rum Botucal, bitter de chocolate, Amaro italiano e redução de cerveja escura aromatizada com bitter de camomila e mel compõem a bebida. R. Pe. João Manuel, 1.231, Jd. Paulista, 3061-3326. 2ª e 3ª, 19h/0h; 4ª, 19h/0h30, 5ª, 17h/1h; 6ª, 12h/15h e 19h/1h30; sáb., 13h/2h; dom., 13h/23h30

No Aconchego Carioca, a Sint Amatus 12 (foto) tem o preço (R$ 65) tão alto quanto seu teor alcoólico, de 10,5%. Exclusivo do bar, o rótulo belga tem notas de caramelo e frutas secas. Outra boa opção é a canadense Dieu du Ciel Peche Mortel (R$ 26), com infusão de café na fabricação. Al. Jaú, 1.372, Jd. Paulista, 3062-8262. 12h/0h (2ª, 18h/23h; dom., 12h/18h).

O NOH serve o Barbecue Cocktail (R$ 42; para dois; foto.). São pedaços de abacaxi grelhados com infusão a vácuo de cachaça, servidos em uma grelha com base de pedra. Em vez de carvão, gelo seco, no qual há infusão quente de gengibre e especiarias. É preciso ligar para o estabelecimento e reservar o drinque um dia antes da visita. R. Bela Cintra, 1.709, Consolação, 2609-3673. 3ª e 4ª, 18h/23h; 5ª, 18h/1h; 6ª, 18h/1h30; sáb. 19h/1h30 ( fecha dom. e 2ª). Entrada: R$10 (a partir de 21h).

No Subastor, dois novos drinques, incluídos no cardápio no mês passado, foram criados pelo barman Fabio La Pietra para a estação. O Kentucky-Tivo (R$ 29; foto) leva Bourbon Whiskey, Amaro, Jerez e Ginger Beer. Já o Buccanier Grog (R$ 29) é composto por dois tipos de rum (cubano e jamaicano), Vermouth Rosso, cítricos, melaço de cana e Absinthe Bitter. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 20h/3h (fecha dom. e 2ª).

NOODLES

Foto: Felipe Rau/Estadão

Como já dá para imaginar pelo nome, o Lámen Kazu tem boas opções do macarrão oriental. Experimente o Missô Lámen (R$ 29), que é preparado em um saboroso caldo de missô, acompanhado de carne suína, brotos de bambu e feijão, cebolinha e algas. R. Tomás Gonzaga, 51, Liberdade, 3277-4286. 11h/15h e 18h/22h30 (dom., 11h/15h e 18h/21h).

Só o ambiente caseiro do Kidoairaku já vale a visita. Aproveite a fidelidade da cozinha à tradição japonesa com o Kitsune Sobá (R$ 30; foto acima) – ele vem num caldo fumegante, com kamaboko (massa de peixe), cebolinha e tofu frito. R. São Joaquim, 394, Liberdade, 3207-8569. 11h30/13h45 e 18h30/22h (sáb., 11h30/ 13h45 e 18h30/ 21h30; fecha dom.).

Foto: Marcelo Barabani/Estadão

O sobá virou tradição no Mato Grosso do Sul, povoado por imigrantes japoneses de Okinawa. Na Sobaria, o prato ganhou a robustez da região – prove o Sobá com Filé Mignon (R$ 32; foto acima), que vem em caldo com carne, omelete e cebolinha. R. Áurea, 343, V. Mariana, 5084-8014. 12h/23h (4ª, 18h/23h; 6ª e sáb., 12h/0h).

No segundo andar de uma antiga escola de gastronomia, o 2nd Floor Noodle Bar também traz influências do sudeste asiático. O 2nd Floor Rámen (R$ 32) leva pancetta, legumes e Onsen Tamago, um ovo cozido com gema mole. R. Leandro Dupret, 980, V. Clementino, 5594-2809. 19h/22h30 (fecha dom. e 2ª).