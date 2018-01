Demi Lovato e outros grandes nomes fecham a agenda de shows internacionais

Quatro atrações internacionais fecham o ano em que a cidade recebeu de Rolling Stones a Marina and the Diamonds

Foto: Hollywood Records/Divulgação

+ Demi Lovato (foto) é a estrela principal do Z Festival. Anitta, Projota, Manu Gavassi, Tiago Iorc e o trio eletrônico Cheat Codes também participam. Allianz Parque (20.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Sáb. (10), 13h (abertura). R$ 220/R$ 600. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Músicos, cantores e artistas circenses estarão no palco durante as quatro horas do set do holandês Armin van Buuren, em seu espetáculo ‘Armin Only Embrace’. O especialista em trance foi cinco vezes eleito o melhor DJ do mundo. Anhembi (15.000 lug.) Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana, 2226-0400. Hoje (9), 22h (abertura). R$ 250/R$ 490. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Foto: Reuters

+ Com Shirley Manson (foto) à frente, o Garbage vem ao Brasil com a turnê do álbum ‘Strange Little Birds’, lançado em junho. A última vez que eles estiveram por aqui foi na edição de 2012 do festival Planeta Terra. Tropical Butantã (2.500 lug.) Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Sáb. (10), 18h (abertura). R$ 180/R$ 500. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

+ Integrante do Soundgarden, Chris Cornell apresenta, em show intimista, as músicas de ‘Higher

Truth’, seu quarto álbum solo. Citibank Hall (4.170 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Dom. (11), 20h30. R$ 550/ R$ 650. Cc.: todos. Cd.: todos.