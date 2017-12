Artistas do rock garantem a boa leva de shows internacionais nesta semana

LEIA MAIS| Caetano Veloso e Tulipa Ruiz são destaques da semana

A banda canadense de indie rock Arcade Fire (foto) apresenta a turnê ‘Infinite Content’, com músicas do álbum ‘Everything Now’ (2017). Misturando música eletrônica, reggae e rap, o grupo colombiano Bomba Estéreo faz a abertura às 20h. Arena Anhembi (15.000 lug.). Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Sáb. (9), 21h30 (abertura dos portões, 17h30). R$ 270/R$ 520. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

Fundador do Sonic Youth, Lee Ranaldo faz show baseado no álbum ‘Electric Trim’. Antes, ele participa de bate-papo com entrada gratuita e autografa, no Espaço Mário Chamie do CCSP, seu livro ‘Jrnls80s’, entre 18h e 20h. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 3ª (12), 21h. R$ 40. Cc: todos. Cd.: todos.

Pela primeira vez, o Cigarettes After Sex vem ao Brasil. Liderada por Greg Gonzalez, a banda americana vem conquistando espaço no mercado indie internacional, após lançar o primeiro álbum. Sua turnê já passou por Europa e Japão. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 4ª (13), 22h (abertura, 20h). R$ 140/R$ 180. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

O festival Solid Rock conta com duas bandas que integram o Rock & Roll Hall of Fame. O Deep Purple (22h30) é a atração principal, depois do Cheap Trick (20h30). O grupo Tesla (19h) abre a noite. Allianz Parque (48.113 lug.). R. Turiaçu, 1.840, Perdizes. 4ª (13), 16h (abertura dos portões). R$ 290/R$ 580. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br