Do peso do rock ao piano instrumental, agenda inclui vários shows internacionais

Foto: Marc Theis/Div.

+ Na turnê que celebra os 50 anos de carreira do Scorpions, o quinteto destaca sucessos como ‘Wind of Change’ e músicas do álbum ‘Return to Forever’ (2015). Citibank Hall (7.064 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 5ª (1º), 21h30; 3/9, 22h; 4/9, 20h. R$ 180/R$ 750 (esgotado no dia 3/9). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ O pianista Richard Clayderman vem regularmente ao Brasil desde 1981. Na turnê ‘For You With Love’, o francês mescla temas de sua autoria com clássicos tradicionais de seu país. Espaço das Américas (3.082 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (27), 21h. R$ 140/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ O festival Rock Station é composto por nomes do punk e do hardcore. The Offspring (foto), Dead Kennedys, Anti-Flag e a banda brasileira Dona Cislene estão na escalação do evento. Espaço das Américas (3.082 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (1º), 19h. R$ 240/R$ 440. Cc.: todos. Cd.: todos.