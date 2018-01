Instalado na Vinoteca Paulistana, MiCi propõe cardápio variado para acompanhar os vinhos

Ambiente do restaurante MiCi (Foto: Diego Sanchez)

Faz alguns meses que o MiCi virou o novo residente da Vinoteca Paulistana, uma pequena loja de vinhos em Perdizes. O restaurante ocupa dois ambientes: o terraço, com tijolos aparentes e luz de velas; e um salão no fundo da casa, com piso preto e branco e cozinha à vista, tocada pela chef Cintia Piubelli (uma das sócias ao lado de Michele Reis).

Para esse casamento de vinho e comida, a chef propõe um menu conciso, variado e que mira também em preparos e ingredientes brasileiros. A moqueca de banana-da-terra com arroz de jasmim ao coco e farofa de castanhas (R$ 45), saborosa e levemente adocicada, é uma das opções vegetarianas.

Entre as entradas, há tábua de queijos e embutidos (R$ 62) e porção de bruschetta caprese com tapenade de azeitonas (R$ 18, 3 unid.). A casa também aposta nas pancs (plantas alimentícias não convencionais) para montar as saladas e um dos pratos, que pode vir com bife ancho, filé mignon ou pirarucu (R$ 53).

Depois de 48 horas de cozimento em baixa temperatura, a costela suína é servida desmanchando, na companhia do mil-folhas de mandioca com queijo coalho (R$ 59). Para adoçar, vá de bolo de chocolate belga, bem denso, com sorvete da casa (R$ 18).

Os vinhos podem ser escolhidos na loja. Há opção em taça por R$ 14 e garrafas a preço de prateleira, a partir de R$ 40. O atendimento – apesar de gentil – carece de mais gente no salão.

ONDE: R. Ministro Ferreira Alves, 54, Perdizes, 2305-3471.

QUANDO: 19h30/23h (sáb., 12h/15h30 e 19h30/ 23h; fecha dom. e 2ª). 5ª (7), 12h/16h.

QUANTO: Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.