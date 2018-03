Foto: Divulgação

Celso Filho

Criada em 1986, nos EUA, a instalação ‘WakingUp in News America’, de Robert Heinecken (1931-2006) é remontada no Brasil. A obra é exposta no MIS, a partir desta quarta-feira (4).

Em uma sala coberta de imagens de televisão (acima), o artista propõe uma reflexão sobre o papel da mídia.

MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (sáb., 10h/22h; dom., 11h/ 20h; fecha 2ª). Inauguração: 4ª (4). Grátis. Até 12/4.