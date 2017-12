Inspirados pela época, restaurantes servem pratos com ingredientes típicos de Natal

A cada semana, o chef Matheus Zanchini, do Borgo, faz um prato natalino de uma região da Itália, a exemplo do ‘Cappelletti Ripieni’ (R$ 47; foto). R. Comendador Roberto Ugolini, 129, Pq. da Mooca, 97041-7543. 18h30/23h (sáb., 12h/ 23h; dom., 12h/17h; fecha de 2ª a 4ª).

Até 23/12, o almoço executivo do Max Abdo Bistrô terá opções como peito de peru (foto), tender e bacalhau. O menu, servido de 3ª a 6ª, custa R$ 55. R. Peixoto Gomide, 1.658, Jd. Paulista, 3062-5557. 12h/15h e 19h30/23h (6ª e sáb., 12h/17h e 19h30/23h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

O peru recheado com nozes, uva passa, anchova, alecrim e pinole, e acompanhado de purê de castanha (R$ 62; foto), estará no cardápio do Zena Caffè – no almoço e no jantar – até 25/12. R. Peixoto Gomide, 1.901, Jd. Paulista, 3082-9362. 12h/0h (5ª a sáb., 12h/1h).

O tiramisú de panetone (foto) encerra o Menu di Natale (R$ 95), no Piselli até 31/12. Como prato, a casa serve o ‘Risotto Piselli’, à base de ervilhas e queijo pecorino. R. Pe. João Manuel, 1.253, Cerqueira César, 3081-6043. 12h/16h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h30).

No Eataly, a Festa de Natal será na 5ª (14), com direito a pratos feitos para a ocasião – como o raviolini de porchetta com molho de limão (foto) – e bebidas à vontade, por R$ 185 (foodpass.com.br/eataly). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489, Itaim Bibi, 3279-3300. 5ª (14), 19h/0h.