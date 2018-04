Inspirado nos games, ‘Assassin’s Creed’, de Justin Kurzel, estreia nos cinemas paulistanos

Filmes inspirados em games nem sempre agradam. Os fãs mais fervorosos dos jogos costumam criticar as adaptações das franquias para o cinema, enquanto o grande público, sem intimidade com tais histórias, fica à mercê de roteiros duvidosos. Exemplos não faltam, como ‘O Despertar do Mal’ (2005), de Uwel Boll. Mas este pode não ser o caso de Assassin’s Creed, estreante da semana nos cinemas paulistanos.

A trama, que antes de virar filme já havia sido adaptada à literatura, gira em torno da batalha secular entre a Ordem dos Templários, organização que pregava o fundamentalismo católico na Idade Média, e o Credo dos Assassinos, grupo que luta pela liberdade.

No longa, com direção de Justin Kurzel, os templários procuram pela ‘maçã do Éden’, em posse dos assassinos desde 1492. Ela conteria o DNA da ‘desobediência civil’ e da ‘violência’. Para isso, desenvolvem uma máquina, ultra tecnológica, que resgata a memória genética de quem a ela é submetido.

Em pleno 2016, Callum Lynch (Michael Fassbender) é capturado pelos templários por ser um descendente de Aguilar de Nerha, responsável pela proteção da maçã no passado. Forçado a entrar na máquina, Lynch revive as missões de seu ancestral durante a Inquisição Espanhola, no século 15.

Com ótimos efeitos gráficos, e muita ação, o filme se torna uma experiência divertida, ainda mais em 3D. A mescla de ficção científica com fatos históricos enriquece o enredo, que pretende agradar a diferentes gostos.

Confira a programação completa no Guia de Cinema do Divirta-se