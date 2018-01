Inspirado em história real, ‘Vida Selvagem’ está entre estreias de cinema da semana

Vencedor do prêmio do júri no Festival de San Sebastián 2014, Vida Selvagem se baseia em uma história verídica. O caso parte da vida de Xavier Fortin, um francês cuja batalha pelos filhos acabou levando-o à prisão em 2009.

No longa do também francês Cédric Kahn, a história de Fortin é vivida por Paco (Mathieu Kassovitz). No início do filme, vê-se o fim de sua vida alternativa com a mulher, Nora (Céline Sallette). O casal vivia em meio à natureza, longe da cidade e das regras sociais urbanas – mas ela foge com os três filhos.

Enquanto a disputa judicial segue, Nora mantém a guarda dos meninos, que veem o pai durante as férias. Impaciente, Paco sequestra dois deles, e os cria na natureza por anos. Aos poucos, a vida isolada e apreensiva que levam acaba influenciando a relação entre eles, sempre em fuga.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Trago Comigo, as lembranças da ditadura escapam da memória de Telmo (Carlos Alberto

Riccelli), um diretor de teatro que foi preso e exilado durante o regime militar brasileiro. Decide, então, montar uma peça inspirada em sua vivência da repressão. Com elenco jovem, a montagem revela um embate entre gerações.

Mundo Deserto de Almas Negras inverte um aspecto decisivo da realidade social brasileira e paulistana. Na São Paulo do longa, brancos são marginalizados e sofrem racismo, enquanto negros têm privilégios sociais e financeiros. Nesse contexto, Oscar (Sidney Santiago), advogado da elite da cidade,

se envolve com uma facção criminosa.

Ganhador dos prêmios da Semana da Crítica e do Fipresci no Festival de Cannes 2015, Paulina apresenta a personagem-título, uma advogada de sucesso em Buenos Aires. Ela decide voltar para

sua cidade natal, na fronteira com o Paraguai, onde pretende exercer ativismo social. Lá, passa por

dificuldades e por violências traumáticas.

OUTRAS ESTREIAS

Big Jato (leia resenha aqui)

(Brasil/2014, 97 min.) – Comédia. Dir. Cláudio Assis. Com Matheus Nachtergaele, Rafael Nicácio, Marcelia Cartaxo. O pai de Francisco o leva pelas viagens que faz com o Big Jato, um caminhão-pipa que limpa as fossas de cidades sem saneamento. Mas o menino se interessa mesmo pelas ideias

do tio, libertário e anarquista.

Como Eu Era Antes de Você

(Me Before You, EUA/2016, 110 min.) – Drama. Dir. Thea Sharrock. Com Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer. Lou tem a vida mudada ao se tornar a cuidadora de Will, que sofreu um acidente de moto.

Doce Veneno

(Un Moment d’Égarement, França/2014, 106 min.) – Comédia. Dir. Jean-François Richet. Com Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann. Antoine e Laurent, velhos amigos, viajam para uma praia, onde passam o tempo com suas filhas. O envolvimento de Laurent com a filha de Antoine, Louna, complica a viagem.

Doonby

(Irlanda, EUA/2013, 104 min.) – Drama. Dir. Peter Mackenzie. Com John Schneider, Ernie Hudson, Robert Davi. Sam Doonby passa a morar numa pequena cidade do Texas, após algumas viagens. Enquanto forasteiro, a população desconfia dele. Ao praticar alguns atos de heroísmo, chama atenção de um antigo conhecido, que ressuscita seu passado.

Elvis & Nixon

(EUA/2016, 87 min.) – Comédia. Dir. Liza Johnson. Com Michael Shannon, Kevin Spacey, Alex Pettyfer. Explora um encontro lendário na Casa Branca, em dezembro de 1970. Na época, Elvis Presley pediu e conseguiu uma reunião privada com o presidente americano Richard Nixon.

Mundo Deserto de Almas Negras

(Brasil/2015, 91 min.) – Drama. Dir. Ruy Veridiano. Com Sidney Santiago, Naruna Costa, Janaina Leite. Numa São Paulo fictícia, o racismo é voltado para os brancos, que ocupam posição periférica em termos sociais e econômicos – enquanto os negros compõem a elite da cidade. Oscar, um advogado rico, se envolve com uma facção criminosa.

As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras

(Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, EUA/2016, 112 min.) – Ação. Dir. Dave Green. Com Megan Fox, Will Arnett, Tyler Perry. As tartarugas mutantes dos quadrinhos americanos enfrentam o vilão Shredder, que quer transformar os humanos em superanimais.

Tini: Depois de Violetta

(El Gran Cambio de Violetta, Argentina/2016, 98 min.) – Romance. Dir. Juan Pablo Buscarini. Com Martina Stoessel, Jorge Blanco, Mercedes Lambre. Inspirado na série do Disney Channel, aborda a vida de Violetta. Com um relacionamento em crise e exausta da vida de famosa, ela viaja para a Itália para tentar reencontrar sua identidade.

Vampiro 40°

(Brasil/2015, 77 min.) – Terror. Dir. Marcelo Santiago. Com Fausto Fawcett, Otto Jr., Marcos Winter. Vlak, um vampiro, volta ao Rio após um tempo na Transilvânia. Ele retira um chip implantado em sua boca por uma multinacional para rastreá-lo, mas, ao fazer isso, perde a memória.

Confira o roteiro completo de cinema.