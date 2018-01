Ingressos da 39ª Mostra de Cinema de São Paulo começam a ser vendidos no sábado (17)

Com a programação da 39ª Mostra Internacional de Cinema se aproximando, os cinéfilos já podem se preparar para a maratona de filmes que começa no dia 22/11.

A Central da Mostra, no Conjunto Nacional, já está aberta para informações sobre o evento e a partir do sábado (17) começa a vender os pacotes promocionais do evento. A venda dos pacotes é feita até o dia 4/11, das 11h às 21h.

No entanto, fique atento: a Central da Mostra não vende ingressos avulsos, apenas os pacotes. Para adquirir ingressos avulsos, é preciso comprá-los nos cinemas das próprias sessões, no dia de exibição dos filmes em questão. Além da venda física, o site ingresso.com disponibilizará ingressos de quatro dias a um dia de antecedência da sessão.

A seguir, veja os preços de ingressos individuais e as modalidades de pacotes promocionais:

Permanente Integral – R$ 430,00. Dá direito a quantas sessões o espectador quiser ver por dia. Os ingressos podem ser trocados com antecedência de quatro dias a um dia antes da sessão. No dia da sessão, o ingresso só pode ser retirado no próprio cinema onde a exibição ocorre.

Permanente Integral Folha (15% de desconto para o titular da assinatura, mediante apresentação da carteirinha de assinante) – R$ 365,50. Dá direito a quantas sessões o espectador quiser ver por dia. Os ingressos podem ser trocados com antecedência de quatro dias a um dia da sessão; no dia da sessão, só podem ser retirados no próprio cinema onde as exibições ocorrem.

Permanente Especial – R$ 100. Dá direito a quantas sessões o espectador quiser ver, contanto que realizadas de 2ª a 6ª, com início até as 17h55. Os ingressos podem ser trocados com antecedência de quatro dias a um dia da sessão; no dia da sessão, só podem ser retirados no próprio cinema onde as exibições ocorrem.

Permanente Especial Folha (15% de desconto para o titular da assinatura) – R$ 85. Dá direito a quantas sessões o espectador quiser ver, contanto que realizadas de 2ª a 6ª, com início até as 17h55. Os ingressos podem ser trocados com antecedência de quatro dias a um dia da sessão; no dia da sessão, só podem ser retirados no próprio cinema onde as exibições ocorrem.

Pacote de 40 ingressos – R$ 315.

Pacote de 20 ingressos – R$ 185.

Além do desconto para assinantes da Folha, há desconto de 50% na compra de até dois ingressos por sessão de filme da Mostra na bilheteria dos cinemas para funcionários da Petrobrás (identificados com crachá funcional) e para titulares do Cartão Petrobrás (mediante apresentação do mesmo).

INGRESSOS INDIVIDUAIS

De 2ª a 5ª: R$ 16.

De 6ª a dom. R$ 20.

Serviço: Central da Mostra. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2073, Jardim Paulista, 3171-3342 e 3171-3421.