Ingredientes brasileiros inspiram novas receitas do Micaela

Foto: Gladstone Campos

O receituário e os ingredientes brasileiros continuam inspirando o chef Fábio Vieira, do Micaela. Entre as novidades, estão o prato ‘Queima do Alho’ (R$ 58; foto), com caldo de feijão gordo, mini-arroz de carreteiro, paçoca de carne de sol e picadinho de contrafilé; o nhoque de tucupi com pirarucu em seu brodo (R$ 75); e o beijupirá com purê de batata-doce com caldo de grelhado e emulsão de azeite de castanha e cipó d’alho (R$ 65).

R. José Maria Lisboa, 228, Jd. Paulista, 3473-6849.