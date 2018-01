Marília Bessy e Ney Matogrosso fazem o show ‘Infernynho’

LEIA MAIS| Confira o roteiro de música

Show que veio a São Paulo apenas uma vez, em dezembro de 2014, ‘Infernynho’ retorna à cidade como atração da festa Pardieiro. A cantora e compositora Marília Bessy convida Ney Matogrosso para um espetáculo carregado de músicas sensuais, cujo registro em CD foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Pop.

Foto: Silvia Izquierdo/Div.

Marília faz a primeira parte do espetáculo sozinha, interpretando músicas de sua própria autoria e canções conhecidas, a maioria lançada nos anos 1980. Depois, Ney sobe ao palco e divide com ela músicas que raramente inclui em seus shows de carreira, entre elas ‘Açúcar Candy’, ‘Não Existe Pecado ao Sul do Equador’ e ‘Por Debaixo dos Panos’. Leandro Pardí, Ian Nunes, Gabriel Castro e Pedro Cerqueira discotecam.

ONDE: Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, 3231-3705. QUANDO: Sáb. (28), 23h (abertura). QUANTO: R$ 80/R$ 120. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.