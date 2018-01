Individual de Fernando Lemos está entre as inaugurações da semana

Em ‘Rússia’, Mauro Restiffe expõe fotografias em preto e branco que exploram dois momentos de Moscou e São Petersburgo – enquanto algumas imagens datam dos anos 1990, outras foram feitas em 2015. Galeria Fortes Vilaça. R. Fradique Coutinho, 1.500, V. Madalena, 3032-7066. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (17), 19h. Grátis. Até 18/6.

Com curadoria de Marco Gianotti, a mostra individual de José Bernnô reúne 11 pinturas. As amplas superfícies cromáticas criadas pelo artista paulistano revelam ecos de sua experiência como pintor automotivo. Galeria Estação. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. 11h/19h (sáb., até 15h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (19), 19h. Grátis. Até 30/6.

Fernando Lemos: Alguém Sonhando Longe Daqui reúne 71 obras do artista português. Entre elas, estão fotografias como ‘A Mão e a Faca’ (1949/1952; foto), feitas durante sua ligação com o surrealismo. Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.416, V. Madalena, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (14), 12h. Grátis. Até 11/6.

OUTRAS INAUGURAÇÕES

Caixa Cultural

A coletiva ‘Artéria 40 Anos’ reúne mais de 60 obras (serigrafias, objetos, vídeos e áudios) relacionadas à publicação independente de poesia experimental, que também tem suas edições originais expostas. Já ‘Transmigração’ reúne a produção de Arnaldo Dias Baptista, multiartista que fundou, com Rita Lee e Sérgio Dias, a banda Os Mutantes. São exibidos desenhos, pinturas, colagens e objetos dele. A partir de 3ª (17), como parte da 14ª Semana Nacional de Museus, a instituição realiza atividades como oficina de grafite, palestra sobre ‘A Paisagem Cultural Urbana’ e contação de histórias em libras, entre outras atividades. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (14), 11h. Grátis. Até 17/7.

Coletivas do Acervo

Mirella Marino, Norma Mobilon, Feres Khoury e Alex Gama têm expostos novos trabalhos que fazem parte do acervo da galeria. A mostra reúne gravura, desenho e pintura. Graphias Casa da Gravura. R. Joaquim Távora, 1.605, V. Mariana, 5539-1358. 13h/18h (sáb., 11h/15h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (14), 14h. Grátis. Até 25/6.

Dudi Maia Rosa

A mostra ‘VRIDO’ reúne 70 obras inéditas. As peças são feitas com resina pigmentada – algumas,

com formas pontiagudas, remetem ao trabalho de Sergio Camargo. Galeria Millan. R. Fradique Coutinho, 1.360, V. Madalena, 3031-6007. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (14), 12h. Grátis. Até 11/6.

Galeria Lume

O espaço recebe individuais de Gal Oppido (‘Sentidos da Pele’) e Akira Cravo (‘Bahia seus Sentidos’). Oppido se volta ao maior órgão humano em ensaios que incluem fotografia, escultura, performance e desenho. Cravo expõe 14 fotos que focam o povo baiano e suas crenças. R. Gumercindo Saraiva, 54,

Jd. Europa, 4883-0351. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (17), 19h. Grátis. Até 18/6.

Projeto Piauí

A coletiva parte de uma viagem feita ao Piauí por um grupo de artistas que desenvolveu trabalhos a partir da visita. São fotografias, esculturas, pinturas e áudios de Alexandre Canonico, Bruno Dunley

Marina Rheingantz, Mauro Restiffe e Paloma Bosquê. Pivô. Ed. Copan. Av. Ipiranga 200, Bloco A, loja 54, Centro, 3255-8703. 13h/20h (sáb., 13h/19h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (14), 15h. Grátis. Até 2/7.

Quadro, Desquadro, Requadro

Parte do Arte Atual Festival, a mostra se volta para a experiência do enquadramento nas artes.

Nela, Ana Mazzei, Renata De Bonis, Manuela Eichner, Patricia Araújo, Claudia Briza e Marcia Beatriz Granero exibem vídeos, instalações e realizam performances e palestras sobre o assunto. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (14). Grátis. Até 29/5.

O Que Vem de Dentro

A seleção de obras de Fran Chang, Julia Pereira, Clarissa Mendes, Renato Renda, Victor Dantas e Vitor Zanini foi obtida a partir de um edital do Centro Compartilhado de Criação. A pintura é a técnica que os

une, com técnicas como tinta a óleo e acrílica. Centro Compartilhado de Criação. R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. 9h/17h (fecha sáb. e dom.). Inauguração: 4ª (18), 10h. Grátis. Até 7/7.

Unânime Noite

Com curadoria de Bernardo José de Souza, a coletiva se inspira nas obras de Julio Cortázar e Jorge Luis Borges para fazer um ‘romance-exposição’. São pinturas, esculturas, textos, instalações e fotos de 29 artistas, como Daniel Jablonski, Débora Bolsoni e Fernanda Gassen. Galeria Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, Pinheiros, 3097-9673. 10/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (19), 19h. Grátis. Até 2/7.

Vida Doméstica

A mostra reúne documentos, fotografias e objetos de arquivo pessoal da empresária, mecenas

e colecionadora Ema Gordon Klabin, como recortes de colunas sociais, cadernos e agendas.

Fundação Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. 3ª a 5ª, 14h, 15h, 16h e 17h; 6ª, 14h/18h; sáb., 14h/16h30 (é necessário agendamento, exceto 6ª e sáb.). Inauguração: sáb. (14). R$ 10. Até 1º/10.

Arte e passeio

X-men Filmes Expo

Feita em parceria com a Fox Film, a exposição apresenta objetos originais usados na filmagem da saga adaptada dos quadrinhos da Marvel. São expostas 41 peças de cena, além dos figurinos de personagens como Tempestade e Noturno. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (17), 12h. Grátis. Até 3/7.