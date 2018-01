Ambiente underground dá o tom do Indie Bar

Aberto há pouco menos de um mês, o novo Indie Bar está próximo ao miolo gastronômico de Pinheiros, mas parece ter saído diretamente da Rua Augusta do início dos anos 2000. Com pegada underground, a nova casa mescla a tendência de drinques bem-feitos em ambiente descolado, com pista no subsolo que recebe diferentes DJs a cada semana.

Por trás do projeto estão os amigos Rafael Thomaz e Rafael Norman, publicitários, que, órfãos de um lugar em que pudessem ouvir rock’n’roll e tomar coquetéis feitos com atenção, decidiram criar um bar como aquele que procuravam após as longas horas de trabalho na agência.

Os dois arregaçaram as mangas, literalmente, para criar o bar – quebraram as paredes e o chão, que dá acesso à pista. Resultado: ambiente de inferninho inacabado e descontraído.

O extenso bar é o grande atrativo. Quem comanda o balcão é o bartender David Twadovski, que já passou pelo Número e pelo G&T. Ele prepara drinques clássicos e autorais – ou, como aparecem no cardápio, ‘Mainstream’ e ‘Indie’. Entre eles, ‘Aquele com Gengibre’, que leva gim, tônica, limão e xarope de gengibre. Todos custam R$ 25 – o primeiro com a opção de refil, por R$ 20.

Como os comes não são o foco, servem apenas empanadas do Juanito’s, nos sabores carne, queijo e vegetariana (R$ 10, cada). Renata Mesquita

ONDE: R. Francisco Leitão, 725, Pinheiros. QUANDO: 19h/1h (6ª e sáb., até 3h, fecha 2ª e 3ª). QUANTO: Cc. e Cd.: todos. Inf.: bit.ly/indiebar