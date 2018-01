Indie Festival traz a São Paulo 43 filmes de 15 países

Em sua 17ª edição, o Indie Festival, um dos mais importantes do cinema independente, exibe, de 4ª (13) até 20/9, 43 filmes de 15 países. Além de apresentar novos realizadores e produções recentes, o evento presta homenagem ao diretor francês Philippe Garrel. Confira, abaixo, algumas das atrações. E, aqui, a programação completa.

Destaque da Mostra Mundial, o longa Colo (foto), da portuguesa Teresa Villaverde, mostra o esfacelamento familiar causado pela crise econômica. Enquanto tentam superar a falta de dinheiro, pai, mãe e filha tornam-se estranhos uns aos outros. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.470, metrô Consolação, 3288-6780. 5ª (14), 21h. R$ 20.

Em Na Praia à Noite Sozinha, drama do sul-coreano Hong Sang-Soo, uma famosa atriz, Younghee, vai até as últimas consequências para descobrir qual é a importância do amor na vida de alguém. CineSesc. R. Augusta, 2.075, metrô Consolação, 3087-0500. 4ª (13), 20h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Estreante no festival, o diretor sul-africano John Trengove questiona os valores patriarcais e o machismo no filme Os Iniciados, que tem como foco as práticas culturais de iniciação masculina em seu país. CineSesc. R. Augusta, 2.075, metrô Consolação, 3087-0500. 15/9, 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O cineasta francês Philippe Garrel ganha uma retrospectiva nesta edição. Ele mesmo, aliás, participou da seleção dos 22 filmes exibidos – como o curta Os Jovens Desajustados e o longa O Ciúme, apresentados em sequência. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.470, metrô Consolação, 3288-6780. 19/9, 21h. R$ 20.

No programa Clássica, que exibe filmes históricos e cultuados, será exibido, entre outros, o longa Mulholland Drive: Cidade dos Sonhos, de David Lynch. O filme trata do universo da esquizofrenia. CineSesc. R. Augusta, 2.075, metrô Consolação, 3087-0500. 18/9, 21h00. Grátis (retirar ingresso 1h antes).