‘Independence Day: O Ressurgimento’ tem estreia especial no Allianz Parque

Continuação do clássico longa de ficção científica, Independence Day: O Ressurgimento, dirigido por Rolland Emmerich, tem sessão de estreia especial, realizada no Allianz Parque. Na 5ª (23), às 19h, ‘Independence Day’ (1996), também dirigido por Emmerich, será exibido logo antes do novo episódio da franquia. A sessão conta com a presença do ator Bill Pullman, que faz uma pequena apresentação dos longas.

A sessão terá espeço para 5.000 pessoas, e os ingressos – vendidos pelo site da rede Cinépolis – custam de R$ 45 a R$ 140.

Serviço: Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 5ª (23), 19h. R$ 45/R$ 140. Cc. e Cd.: todos. Ingressos: bit.ly/indenday