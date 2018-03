Após se apresentar na edição nacional do Lollapalooza de 2014, o Imagine Dragons retorna para lançar o álbum ‘Smoke + Mirrors’. Entre as novidades do repertório do quarteto, com Dan Reynolds à frente, estão ‘I Bet My Life’ e ‘Gold’.

Imagine Dragons

Arena Anhembi (24.000 lug). Av. Prof. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Sáb. (18), 21h. R$ 260/R$ 550. Cc.: todos. Cd.: todos.