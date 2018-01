'Imagine Brazil' reúne diferentes gerações da arte contemporânea brasileira

RELAÇÕES | Obra de Gustavo Speridião, que indicou para a mostra o nome do veterano Carlos Zílio

Nos últimos anos, três curadores internacionais – Hans Ulrich Obrist (da Serpentine Galleries, de Londres); Gunnar Kvaran (do Museu Astrup Fearnly, em Oslo); e Thierry Raspail (da Bienal de Lyon) – vieram ao Brasil para investigar a produção de jovens artistas.

Tais artistas indicaram nomes consagrados que consideram importante para a arte contemporânea e que, de alguma forma, os influenciaram. A exposição Imagine Brazil, inaugurada hoje (13) no Instituto Tomie Ohtake, reúne obras dessas duas gerações.

Entre os participantes, estão Adriano Costa (que indicou o consagrado Tunga); Paulo Nazareth (que apontou JBorges); Sofia Borges (Maria Martins); Sara Ramo (Cildo Meireles); e Paulo Nimer Pjota (Adriana Varejão).

TALENTO | Fotografia de Sofia Borges, que escolheu a famosa artista Maria Martins

A seguir, confira a entrevista do Divirta-se com o curador Gunnar Kvaran:

Obrist, Raspail e você vieram ao Brasil várias vezes. Como foi essa experiência? E como você vê a arte contemporânea brasileira?

Foi absolutamente uma experiência muito interessante e agradável. Logo descobrimos que seríamos confrontados com uma rica e variada cena artística, que aparece por todo esse vasto país. Por causa de uma infraestrutura sólida envolvendo escolas, museus, galerias, críticos e uma rede de curadores independentes, fomos capazes de nos movimentar rapidamente e aprender muito em um período relativamente curto. Em geral, as diferentes cenas de arte no Brasil estão muito bem documentadas; há uma criatividade e uma mediação por meio de exposições muito dinâmica, em diferentes níveis do sistema de arte. Descobrimos que não havia apenas uma cena ou um tipo de arte no Brasil, mas, na verdade, muitos. Mergulhamos particularmente nas obras de jovens artistas conceituais e narrativos – que introduziram, nos últimos anos, uma arte política e socialmente muito engajada, mas que também estão preocupados em inventar novas formas de expressão.

Que tipos de relações podem ser estabelecidas entre os jovens artistas e os artistas de carreira mais consolidada, que estão presentes nesta exposição?

Não fomos nós, os curadores, que fizemos relações lógicas entre eles. Nós iniciamos essa ideia de ter os artistas mais jovens convidando artistas mais estabelecidos – e não o contrário, que é um conceito mais conhecido e que foi repetido em muitas exposições. A seleção dos jovens artistas se tornou, de fato, crucial para essa mostra; eles usaram seu conhecimento e engajamento na seleção, para enfatizar sua própria posição – que pode ser artística, mas também cultural ou mesmo sociopolítica. Portanto, há um elo importante, mas principalmente entre cada artista emergente e seu artista convidado. De forma geral, se verá na exposição a predominância de artistas pós-conceituais e narrativos, o que, de certa forma, também é confirmado nos convites feitos por esses jovens.

‘Imagine Brazil’ já passou por Oslo, Lyon e Doha. Como foi a receptividade da arte contemporânea brasileira nessas cidades?

A exposição foi se reinventado nos diferentes locais – em Oslo, Lyon, Doha e, agora, São Paulo. Depois, ela vai aparecer de uma forma diferente, em Montreal, no Canadá. A recepção das exposições tem sido positiva por causa da qualidade das obras. E, em geral, o público foi surpreendido com a seleção que eles viram, dependendo, é claro, do conhecimento de cada um. Em Oslo, a arte brasileira não é a mais conhecida, de modo que a exposição foi uma verdadeira revelação. Na França, onde a arte brasileira está muito bem apresentada e onde a cultura brasileira tem uma presença real, o público ficou surpreso ao ver uma constelação de obras de arte que eles não esperavam. Em cada momento, a recepção foi, naturalmente, condicionada pelo conhecimento e pela afinidade com a arte contemporânea brasileira.

ONDE: Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900.

QUANDO: 11h/20h (fecha 2ª). Inauguração: hoje (13/3). Até 3/5.

QUANTO: Grátis.