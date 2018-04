Festival faz concertos gratuitos com jovens instrumentistas e solistas internacionais

Em sua terceira edição, o Ilumina Festival faz dois concertos de câmara gratuitos com jovens musicistas brasileiros e solistas internacionais como Alexandra Soumm, Andrej Bielow e Tai Murray (violino), Giovanni Gnocchi e Johannes Rostamo (violoncelo), além dos brasileiros Cristian Budu (piano) e Pedro Gadelha (contrabaixo).

Cristian Budu. Foto: Site oficial/Divulgação

No sábado (7), o grupo apresenta composições de Eugène Ysaÿe e Gabriel Fauré, além das peças ‘Sonata Para violoncelo e Piano’, de Claude Debussy e ‘Quinteto para Piano’, de Schumann. No domingo (8), solistas e estudantes interpretam músicas de Johannes Brahms, Schubert e Arnold Schoenberg. Neste dia, eles também apresentam ‘Improvisações Sobre Sombras’, com obras de George Crumb e György Kurtag.

Masp. Auditório (400 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3251-5644. Sáb. (7), 20h; dom. (8), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).