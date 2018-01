Il Cinema Ritrovato exibe clássicos no CCSP e na Biblioteca Mário de Andrade

O Il Cinema Ritrovato, festival realizado em Bolonha e dedicado à exibição de filmes clássicos, tem edição itinerante na cidade, realizada no CCSP e na Biblioteca Mário de Andrade até 19/5. Até lá, uma seleção de cópias digitais restauradas, em sua maioria italianas, serão exibidas, com espaço para clássicos de outros países como ‘A Cor da Romã’ (1969), do cineasta armênio Sergei Parajanov, e ‘Carrossel da Esperança’ (1949; foto), de Jacques Tati.

CCSP:

Hoje (6)

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

18h – Mas… Meu Amor Não Morre! (1913), de Mario Caserini.

20h – Estrela Encoberta de Nuvens (1960), de Ritwik Ghatak.

Sáb. (7)

15h30 – A Cor da Romã (1969), de Sergei Paradjanov.

17h30 – Palestra com Fernanda Coelho: Uma conversa sobre restauração cinematográfica.

20h – Um Dia no Campo (1936), de Jean Renoir.

Dom. (8)

17h30 – Roma (1972), de Federico Fellini.

20h – Índia (1959), de Roberto Rossellini.

3ª (10)

15h – O Boulevard do Crime (1945), de Marcel Carné.

20h – Pão e Chocolate (1973), de Franco Brusati.

4ª (11)

18h Curtas (194-1917), de Charles Chaplin.

20h – Spartaco (1913), de Giovanni Enrico Vidali.

5ª (12)

18h – A Cor da Romã (1969), de Sergei Paradjanov.

20h – Mas… Meu Amor Não Morre! (1913), de Mario Caserini.

Serviço: Centro Cultural São Paulo (CCSP). R. Vergueiro, 1000, Paraíso, metrô Vergueiro, 3397 4002. Grátis.

Biblioteca Mário de Andrade:

Hoje (6)

15h – O Boulevard do Crime (1945), de Marcel Carné.

Sáb. (7)

15h – Pão e Chocolate (1973), de Franco Brusati.

17h – Estrela Encoberta de Nuvens (1960), de Ritwik Ghatak.

Dom. (8)

15h – Curtas (194-1917), de Charles Chaplin.

17h – Carrossel da Esperança (1949), de Jacques Tati.

Serviço: Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0032. Grátis.