I Tramezzini serve novos pratos e drinques. Confira ainda outras dicas de Quitutes

Foto: Henrique Peron/divulgação

Especializado nos sanduíches italianos que dão nome à casa, o I Tramezzini aposta em novos pratos e reforça a carta de drinques, com opções como a ‘Sangria de Limoncello’ (R$ 58, para quatro pessoas). Para acompanhar, há fritas com páprica e alecrim (R$ 16; foto) e bruschetta de presunto cru e muçarela (R$ 26). Al. Franca, 1.033, Jd. Paulista, 5033-7900.

+ Gosta de hambúrguer? Veja a nossa seleção na 7ª edição da SP Burger Fest

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras dicas de Quitutes:

Cafés

Café des Fleurs

A pequena casa no Campo Belo prepara bons drinques à base de café, como ‘Cappuccino Maison’, com pedaços de chocolate, por R$ 7,50. Para acompanhar, serve ‘Croque Monsieur’ (R$ 31,50), feito no pão de brioche com molho bechamel, emental e presunto Royale, e doces como o mil-folhas recheado na hora (R$ 14,50), com baunilha, doce de leite ou Nutella. R. Gabriele D’Annunzio, 1.291, Campo Belo, 5093-2003. 11h/22h (sáb., dom., 9h/22h; fer. 9h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Genoveva Doces

Antes vendidos apenas congelados e para viagem, os quitutes da confeiteira Veridiana Maluf Nahas já podem ser provados no novo café pertinho da fábrica. Para comer na hora, há tortinha de limão e cocada de forno (R$ 10, cada). Outras pedidas para acompanhar os cafés são o bolo ‘Red Velvet’ (R$ 10) e o doce ‘Banana pra Você’, que leva musse de chocolate com banana caramelizada e ganache de canela (R$ 10). Al. Itu, 1.306, Jd. Paulista, 2935-0003. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.genovevadoces.com.br

Santo Bolo

Os bolos preparados pela doceira Marieta Cardoso são servidos no pequeno café que fica aos cuidados da simpática Maria. Peça a ela uma fatia do bolo de chocolate com calda de chocolate (R$ 8) ou da torta de banana (R$ 10), dois carros-chefes da casa, acompanhado de um expresso Treviolo (R$ 4). Leve para casa o bolo de milho (R$ 30). R. Bruxelas, 64, Perdizes, 3675-1464. 8h/19h (dom. e fer., 8h30/18h). Cc.: D, M e V. Cd.: todos. www.santobolodoceria.com.br

Rotisserias

Pissani

A rotisseria é especializada em massas artesanais. Entre as mais de 40 opções, estão o agnolotti de burrata e lascas de limão (R$ 44,50, 500g) e o sorrentini de queijo negro (R$ 50, 500g). A nova coleção ‘Origens’ traz versões como o ravióli de bacalhau (R$ 53,50, 500g) e o ravióli doce com ovos moles e castanha-do-pará (R$ 39). R. Pedroso de Alvarenga, 677, Itaim Bibi, 2925- 4447. 9h/20h (sáb., 10h/9h; dom., 10h/14h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.pissani.com.br

Sanduíches

Hot Rod Dog

A inspiração veio das lanchonetes de estrada norte-americanas. No menu, reina o cachorro-quente em oito versões (R$ 13 a R$ 18), uma delas vegetariana. Sete levam salsicha tipo frankfurter. Mudam os complementos: guacamole, cheddar, bacon, parmesão, chilli com feijão e molho picante. Vale pedir as fritas (R$ 16). R. Guaimbé, 302, Mooca, 3205-4698. 18h/22h (sáb. e dom., 13h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Sorvetes

El Bigodón

Uma casa simpática, com almofadas coloridas e peças de decoração que remetem ao México. Prepara 40 sabores de paleta, como a de coco com doce de abóbora (R$ 9) e o alcoólico ‘Mojito’ (R$ 10). A novidade é a linha Sete Pecados Capitais, que traz o ‘Avareza’, de framboesa com leite condensado, e o ‘Ira’, de banana caramelizada com rapadura (R$ 10, cada). R. Fidalga, 79, V. Madalena, 3816-0485. 12h/22h (6ª e sáb., até 23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Marco Polo Gelateria & Caffè

Fica em frente a uma praça com parquinho. As receitas são todas feitas na casa, inclusive o saboroso sorbet de morango, o cremoso de pistache e o ‘Marco Polo’, de café, amêndoas crocantes e baunilha. Os potinhos (R$ 10, o pequeno; R$ 12, médio; R$ 15, grande), podem ser montados com até três sabores. Lgo. Nossa Senhora Bom Parto, 57, Tatuapé, 3805-4005. 11h/22h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.marcopologelateria.com.br