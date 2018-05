Humberto Gessinger e encontro de Almir Sater e Renato Teixeira são destaques dos shows da semana

6ª (18)

Antonio Adolfo Quinteto

Compositor de clássicos como ‘Teletema’ e ‘Sá Marina’, o pianista se apresenta acompanhado de seu grupo. No show, há músicas dos álbuns ‘Viralata’ (1979), ‘Tropical Infinito’ (2016) e ‘Hybrido’ (2017). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (18), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Arnaldo Baptista

No show ‘Sarau o Benedito’, o ex-integrante dos Mutantes se acompanha ao piano. Ele relembra músicas como ‘Balada do Louco’ e outras gravadas em seu primeiro disco solo, o histórico ‘Lóki?’ (1975). No domingo (20), sob direção musical de Rodolfo Krieger – baixista da banda Cachorro Grande –, China, Hélio Flanders, Karina Buhr e Lulina homenageiam o artista interpretando suas canções. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª(18), sáb. (19) e dom. (20), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia do show).

Arrigo Barnabé

Depois de se dedicar ao repertório de Lupicínio Rodrigues, ele interpreta grandes clássicos compostos por Roberto e Erasmo Carlos no show ‘Quero que Vá Tudo pro Inferno!’. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (18), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Kiko Dinucci, Lenna Bahule e Cadu Tenório

O trio apresenta o resultado da residência no projeto Lab Música, em que exploraram sons de matriz africana. Sesc Avenida Paulista. Arte II (30 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (18), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Leci Brandão

Ela faz show que integra a programação de um ano da Casa Natura Musical. Além de relembrar ‘Zé do Caroço’, a artista interpreta músicas de Martinho da Vila. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (18), 22h (abertura, 20h30). R$ 90/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Bethânia e Zeca Pagodinho

Os dois fazem o show ‘De Santo Amaro a Xerém’, saudando a nobreza do samba e suas raízes. Credicard Hall (3.875 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (18) e sáb. (19), 22h. R$ 200/R$ 700 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Afro-Brasileira

Fundada pelo maestro Abigail Moura em 1942, a orquestra estabeleceu pontes entre a música negra e erudita. Neste show, o grupo lança o álbum ‘Orquestra Afro-Brasileira 75 Anos’, com a participação de Letieres Leite. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (18), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (19)

Arnaldo Baptista

Leia mais acima

Francisco, el Hombre

A banda interpreta as músicas do álbum ‘Soltasbruxa’ (2016), produzido por Zé Nigro. A faixa ‘Triste, Louca ou Má’ fez parte da trilha da novela ‘O Outro Lado do Paraíso’. O grupo também apresenta seu bloco carnavalesco, Calor da Rua. Museu da Imagem e do Som (MIS). Área externa. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (19), 16h. Grátis.

Humberto Gessinger

O cantor e compositor lança o DVD ‘Ao Vivo pra Caramba’, registro do show ‘Desde Aquele Dia – A Revolta dos Dândis 30 anos’, que celebrou as três décadas do segundo álbum dos Engenheiros do Hawaii. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (19), 22h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Bethânia e Zeca Pagodinho

Leia mais acima

Renato Teixeira

Ao lado de um quinteto, o artista relembra sucessos como ‘Romaria’ e ‘Frete’. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Sáb. (19), 18h. Grátis.

Wagner Tiso, Gilson Peranzzetta, Cristóvão Bastos e Heloísa Fernandes

Os quatro consagrados pianistas participam da segunda edição da série Encontro. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (19), 21h30. R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (20)

Andy Timmons e Sydnei Carvalho

Com suas guitarras, os músicos lançam o DVD ‘Bossa Hits’, com clássicos da bossa nova e músicas inéditas. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (20), 20h30 (abertura, 18h30). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Chico César

O músico apresenta as canções do álbum ‘Estado de Poesia’ (2015), que ganhou versão ao vivo no ano passado. Sesc Ipiranga. Quintal. R. Bom Pastor, 822, 2215-8418. Dom. (20), 18h. Grátis.

Mawaca

Pesquisando sonoridades de vários cantos do planeta, o grupo comemora 23 anos de carreira em show com diversas participações. Entre elas estão Edson Cordeiro, Marcelo Pretto e Renato Braz. A renda dos ingressos será revertida para o percussionista Armando Tibério, que está em tratamento contra um câncer. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (20), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (21)

Almir Sater e Renato Teixeira

Eles fazem seis shows para mostrar o repertório do álbum ‘+AR’, o segundo que gravaram em dupla. O trabalho é continuação de ‘AR’, vencedor do Grammy Latino. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 2ª, 3ª e 4ª, 21h. R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos. Até 30/5.

3ª (22)

Almir Sater e Renato Teixeira

Leia mais acima

Clarice Falcão

Produzido por Kassin, ‘Problema Meu’ é o segundo álbum da multiartista. Ao contrário do acústico ‘Monomania’ (2013), ela aposta na diversidade de ritmos, do rock (‘A Volta do Mecenas’) ao tecnobrega (‘Banho de Piscina’). Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (22) , 21h. R$ 70/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Péricles

Ex-integrante do Exaltasamba, ele apresenta as músicas de seu quarto álbum solo, ‘Deserto da Ilusão’, com cordas e piano acústico. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 3ª (22) e 4ª (23), 21h. R$ 40/R$ 110. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (23)

Almir Sater e Renato Teixeira

Leia mais acima

Fernando Catatau

Em apresentação que faz parte do projeto Conexão Dragão do Mar de Música Cearense, uma parceria entre o Instituto Dragão do Mar e o Sesc, o guitarrista da banda Cidadão Instigado recebe também os cearenses Jonnata Doll e Soledad. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (23), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hercules Gomes

‘No Tempo da Chiquinha’ é o segundo álbum do pianista e compositor, no qual ele homenageia o legado de Chiquinha Gonzaga. O flautista Rodrigo Y Castro e a cantora Vanessa Moreno participam da apresentação. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (23), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Péricles

Leia mais acima

5ª (24)

Carl Palmer

Integrante do Emerson, Lake & Palmer, o baterista faz show da turnê ‘Emerson, Lake & Palmer Lives On!’. Além de clássicos do trio, apresentados com novos arranjos, o músico destaca seu trabalho em artes plásticas, exibido em projeções no fundo do palco. Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (24), 22h (abertura, 20h). R$ 160/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fundo de Quintal

Grande nome do samba, formado no fim dos anos 1970, o grupo faz show com grandes sucessos. ‘Só Pra Contrariar’ e ‘Do Fundo do Nosso Quintal’ estão no repertório. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (24) e 25/5, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Juliano Gauche

Em ‘Afastamento’, seu terceiro disco, o cantor e compositor contou com a coprodução de Fernando Catatau, da banda Cidadão Instigado. ‘Pra Festejar em Silêncio’ e ‘Dos Dois’ são algumas das faixas do álbum. Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 5ª (24), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Paulo Carvalho

Em show com participação de Arthur Verocai, Mãeana e Marcelo Jeneci, o músico e compositor lança o álbum ‘Carvão’, terceiro da carreira. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (24), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Phill Veras

O cantor e compositor faz show que integra a programação de aniversário da Casa Natura Musical, com a participação de Cícero. A banda Olympyc abre a noite. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (24), 21h30 (abertura, 20h). R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

5Star Apresenta

Di Ferrero e Vitor Kley são as atrações principais do evento, que tem ainda participações das cantoras Iza e Kell Smith. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (20), 16h. R$ 70/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Geração 501

Comemorando os 145 anos do modelo de jeans Levi’s 501, a marca dá continuidade ao projeto. Além de debates, há pocket shows. Hoje (18), tocam Francisco, el Hombre, Abstrato+LadoB e Cigana. O 501 Day, o dia de aniversário do jeans, é no domingo (20). Filipe Catto, Rico Dalasam (com Danna Lisboa), Felipe Cordeiro, Fióti (com Drik Barbosa) e Karol Conka se apresentam, com o público vendo da rua. Casa de Francisca (180 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (18), 19h30 (abertura); dom. (20), 11h/18h. Grátis (sujeito à lotação do espaço).

Todos os Gêneros

A mostra sobre diversidade conta com apresentações musicais. Hoje (18), há show do pernambucano Almério, tendo como convidado especial Evi Hadu. O compositor Luís Capucho é atração de sábado (19), tocando músicas de sua discografia e inéditas. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 6ª (18), 20h; sáb. (19), 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).