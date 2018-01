‘Hotel Transilvânia 2’ é atração de cinema infantil; confira outras opções de programação para crianças e passeios

Cena de Hotel Transilvânia 2

Na animação Hotel Transilvânia 2, Drácula está preocupado porque seu neto não mostra nenhum sinal de vampirismo. Para resolver essa situação, ele decide reunir amigos para treiná-lo a ser vampiro. Enquanto isso, o temido pai de Drácula, Vlad, faz uma visita ao hotel, que agora também aceita hóspedes humanos.

Contação de Histórias

Kandinsky – Tudo Começa Num Ponto

No último final de semana da mostra que joga luz sobre o artista russo, são contadas histórias com temas populares de seu país. ‘Quadro do Coração’, ‘A Lenda da Matrioska’, ‘O Jabuti e o Jacaré’ e ‘A Formosa Vassilissa’ foram criadas especialmente para a ocasião. 30 min.

CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb. (26) e dom. (27), 10h e 14h. Grátis.

Dança

Mirabolante

Para marcar o início da ocupação João das Neves, os bailarinos Diane Ichimaru e Marcelo Rodrigues apresentam espetáculo que retrata o período carnavalesco, com suas brincadeiras e mistérios. Tudo isso embalado por frevo, marcha e jogos de palavras. 50 min. Dir. João das Neves. Rec. da produção: livre.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, 2168-1776/1777. Sáb. (26) e dom. (27), 16h. Grátis. (retirar ingresso a partir de 14h).

Teatro

Acampatório

Da Cia. Truks, o espetáculo encerra uma trilogia que começou com ‘Sonhatório’ e ‘Construtório’. Usando técnicas do teatro de bonecos, as aventuras de três amigos que decidem acampar em terras ameaçadoras. Dir. Henrique Sitchin. 55 min. Rec. da produção: livre.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3258-3830. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 26/9.

Ah! Com Quem Será?

Do grupo Abbacircus, o espetáculo com técnicas de circo conta a história da bruxa Linda. Solteira, ela vive solitária em seu castelo, mas só consegue arranjar pretendentes não muito atrativos, como um vampiro e um fantasma. Dir. Francisco Rolim. 50 min. Rec. da produção: a partir de 5 anos.

Teatro MuBE Nova Cultural. R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Sáb., 15h. R$ 40. Até 26/9.

Alice no País das Maravilhas

A adaptação da obra de Lewis Carrol mostra Alice vivendo em um edifício de uma grande cidade. No prédio, ela descobre um contêiner, que a leva para um mundo maravilhoso, encontrando personagens e situações inusitadas. Cia. Le Plat du Jour. Dir: Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre.

Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, 3868-2535. Sáb. e dom., 16h. R$ 20 (inteira). Até 27/9.

Festival Paidéia de Teatro

Artistas de diversas nacionalidades ocupam o Sesc Santo Amaro neste fim de semana, durante o festival. O espetáculo ‘Cada Qual no Seu Barril’ (foto acima) – sobre dois náufragos que precisam dividir o mesmo espaço – é apresentado no domingo (27), às 17h, com entrada grátis.

Sesc Santo Amaro. Praça. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000

Letras Perambulantes

O espetáculo do Núcleo Caboclinhas retrata a vida e obra de Patativa do Assaré por meio de música, contos e outras narrativas.

Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (26) e dom. (27), 17h. Grátis.

O Mágico de Ônonok

Ao lado de seu bichinho de estimação, o alienígena Tontonok embarca em uma viagem à Terra para procurar água e salvar seu planeta. A divertida aventura é contada com números de ilusionismo. Grupo Fundo Falso. Dir. Ricardo Malerbi. 55 min. Rec. da produção: a partir de 4 anos.

Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 27/9.

Navio Fantasma – O Holandês Voador

Voltado ao público juvenil, o espetáculo é uma adaptação da ópera escrita pelo alemão Richard Wagner. No palco, um marinheiro errante tenta encontrar um amor para quebrar sua maldição. Dir. Kleber Montanheiro. 70 min. Rec. da produção: a partir de 10 anos.

Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. 4ª, 15h e 20h; sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até 27/9.

O Que Eu Sonhei

Voltado para bebês de até 4 anos, o espetáculo da Cia. ZIN fala sobre o universo do sonho e da hora de dormir. Em um cenário, as atrizes Elenira Peixoto e Fafi Prado ficam bem próximas do público e convidam todos a interagir. 45 min. Rec da produção: 0 a 4 anos.

Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, 2574-7749. Dom., 11h. R$ 40. Até 27/9.

Os Saltimbancos

Baseado na adaptação feita por Chico Buarque para o musical dos italianos Sergio Bardotti e Luis Enríquez Bacalov, o espetáculo conta a história de um grupo de animais que foge dos seus patrões. Eles, então, decidem criar um grupo musical e tentar a carreira artística. Dir. Paolino Raffanti. 60 min. Rec. da produção: livre.

Teatro MuBe (192 lug.). Av. Europa, 218, Jd. Europa, 4301-7521. Dom., 11h. R$ 40. Até 27/9.

O Sonho de Jerônimo

Para realizar um sonho, Jerônimo da Silva começa uma jornada rumo a um lugar distante. Na viagem, ele passa por muitas aventuras e autoconhecimento. Texto Sean Taylor. Dir. Eric Nowinsk. 50 min. Rec. da produção: livre.

Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (grátis para crianças até 12 anos). Até 27/9.

Passeios

Encerramento do MCI

Bixiga 70, A Espetacular Charanga do França e o colombiano La Minitk del Miedo são as atrações musicais do fim do Mês da Cultura Independente. Há também espaço para karaokê.

Pq. da Luz. Dom. (27), 14h/19h. Grátis.

Festival CoCidade

Integrado ao encerramento da programação do Mês da Cultura Independente, o festival tem feira gastronômica e shows de bandas como Charlie e os Marretas. A partir das 23h, há discotecagem do Sistema Negro de Som e das festas Calefação Tropicaos e Pilantragi.

Pça. das Artes. Av. São João, 218, Centro. Sáb. (26), 11h/3h. Grátis. www.cocidade.com.br

Semana Move Brasil

No encerramento da programação, o Parque Ibirapuera terá um espaço dedicado a corrida. A programação engloba bate-papos, palestras e treinos com atletas.

Pq. Ibirapuera. Arena Ponte de Ferro. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Sáb. (26), 7h/23h30; dom. (27), 9h/17h. Grátis. www.movebrasil.com.br