Hora feliz com petiscos e vinho no Eat

Foto: divulgação

O fim de tarde às quintas e sextas-feiras está mais animado no Eat. Entre 17h30 e 20h, a casa promove happy hour com música ao vivo e, no cardápio, cervejas especiais, vinhos com 50% de desconto e petiscos como a porção de bruschetta de presunto parma com brie, figo e mel (R$ 39; foto).

Outros destaques do cardápio para compartilhar são o ‘arancini’, bolinhos de risoto com pistache e amêndoas (R$ 34); e a seleção de queijos e parma com mel (R$ 63,para dois).

Av. Doutor Cardoso de Melo, 1.191, V. Olímpia, 5643-5353.