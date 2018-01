Homenagem a Nise da Silveira e mostra de Lasar Segall estão entre as inaugurações da semana

O Itaú Cultural promove a Ocupação Nise da Silveira, dedicada à psiquiatra brasileira (1905-1999) conhecida pela luta contra terapias de choque nos anos 1940. Na exposição, será possível conhecer a vida e a obra dela, a partir de acervo vindo do Museu de Imagens do Inconsciente, do Rio de Janeiro, fundado por ela em 1952.

No conjunto – dividido em 15 áreas –, há fotos pessoais, correspondências, livros de estudos, depoimentos de amigos e familiares, entrevistas dadas por Nise, e vídeos em sua homenagem. Aluna do suíço Carl Jung, ela se negava a tratar a loucura como doença e propunha que seus pacientes se expressassem por meio da arte. Na mostra, também são expostas pinturas originais criadas por eles durante os tratamentos.

ONDE: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. QUANDO: Inauguração: sáb. (25). 9h/20h30 (sáb. e dom., 11h/20h). Até 28/1/2018. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

A Arte Degenerada de Lasar Segall

A exposição relembra a perseguição nazista à arte moderna e o impacto das ideias do regime no Brasil, com obras de Segall (foto abaixo) confiscadas na Alemanha e arquivos sobre manifestações antifascistas feitas aqui. Museu Lasar Segall. R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. Inauguração: 2ª (27). 11h/19h (fecha 3ª). Grátis. Até 30/4/2018.

Julio Le Parc: da Forma à Ação

O Instituto Tomie Ohtake recebe retrospectiva do argentino conhecido como um dos pioneiros da arte cinética. Com curadoria de Estrellita B. Brodsky, a mostra exibe mais de cem trabalhos do artista. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: sáb. (25). 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 25/2/2018.

Pinacoteca

O museu recebe três mostras simultâneas. São fotografias da floresta de Belo Monte feitas por Caio Reisewitz; 81 pinturas de Dora Longo Bahia criadas a partir de fotos de guerra; e ainda duas videoinstalações do belga David Claerbout. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Inauguração: sáb. (25). 10h/ 17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 5/3/2018.

Anna Israel

A mostra propõe um diálogo entre objetos, fotografias, colagens e desenhos. Central Galeria. R. Mourato Coelho, 751, Pinheiros, 2645-4480. Inauguração: 4ª (29). 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 20/1/2018.

Beth Turkieniez

Em ‘Ao Quadrado’, a artista expõe série de pinturas em telas que podem ser desmembradas. Monica Filgueiras Galeria. R. Bela Cintra, 1.533, Consolação, 3082-5292. Inauguração: hoje (24). 10h30/19h (sáb., 10h30/14h30; fecha dom.). Grátis. Até 20/12.

Distrópicos

Com curadoria da arquiteta Clarice Mester, os artistas Adrian Luke, César Meneghetti, Giancarlo Latorraca e Jê Américo exibem, em diferentes suportes, obras acerca dos desafios do espaço urbano. Ateliê Alê. R. S. Sebastião, 570, S. Amaro, 2548-8508. Inauguração: 2ª (27). 14h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 20/12.

Fernanda Gomes

A artista apresenta trabalhos recentes e inéditos, ligados à sua pesquisa que engloba pintura e escultura, luz e espaço. Galeria Luisa Strina. R. Pe. João Manuel, 755, Cerqueira César, 3088-2471. Inauguração: hoje (24). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 20/1/2018.

Formas

As galerias Millan e Jaqueline Martins fazem ocupação artística conjunta, com curadoria de Maria do Carmo M. P. de Pontes. Trata-se de uma instalação de Tatiana Dalla Bona, composta por dezenas de tecidos cobertos com látex, exposta em diálogo com fotografias de Lenora de Barros e uma instalação de Ana Mazzei. Edifício Bradke. 6º piso. R. Major Sertório, 110, Centro, 3031-6007. Inauguração: dom. (26). 6ª a dom., 13h/18h (ou mediante agendamento pelo e-mail formasvisita@gmail.com). Grátis. Até 9/12.

Galeria Nara Roesler

Simultaneamente à retrospectiva de Julio Le Parc no Instituto Tomie Ohtake, a galeria expõe trabalhos do artista, entre pinturas recentes, esculturas e uma obra em realidade virtual. Paralelamente, o espaço recebe mostra de Carlito Carvalhosa, com instalação, obras com óleo sobre alumínio e cerâmicas. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. Inauguração: 2ª (27). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 7/2/2018.

Juvenal Pereira

Em ‘Sob o Céu do Brasil’, o fotógrafo expõe imagens juntamente a pequenos objetos e esculturas. La Mínima Galeria. Av. Pedroso de Morais, 822, Pinheiros, 3578-0003. Inauguração: sáb. (25). Visitas mediante agendamento por telefone. Grátis. Até 15/12.

Katia Wille

Com curadoria de Bianca Boeckel, a artista expõe 20 obras, entre pinturas e objetos em cerâmica, que abordam a evolução humana sob o viés feminino. Galeria Vila Nova. R. Domingos Leme, 73, V. Nova Conceição, 2691-1190. Inauguração: 5ª (30). 12h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 20/1/2018.

Max Gómez Canle

Com pinturas e instalação, ‘La Distancia Termina en el Barranco’ celebra os 20 anos de carreira do argentino, que combina referências da história da paisagem, da pintura metafísica e da tradição da arte concreta argentina. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. Inauguração: 2ª (27). 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 23/12.

Portfolio #5

Com curadoria de Duílio Ferronato e Eduardo Besen, a mostra reúne gravuras, desenhos e fotografias inéditas de Ana Takenaka, Júlio de Paulo e Zeca Caldeira. Mais Galeria de Arte. R. Ásia, 219, Cerqueira César, 3624-0301. Inauguração: sáb. (25), 13h. 12h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 2/3/2018.

Rosângela Rennó

Em ‘Nuptias’, a artista expõe 86 fotopinturas a partir de registros de casamentos. São intervenções feitas com tinta, objetos e recortes. A artista também exibe ‘O Círculo Mágico’, filme de 2016. Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520. Inauguração: 6ª (24). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 13/1/2018.

Suzanna Schlemm

Em ‘Até Aqui’, a pintora apresenta conjunto de trabalhos figurativos, que revelam um panorama de sua produção nos últimos anos. Galeria Pintura Brasileira. R. Groenlândia, 530, Jd. Paulistano, 2729-5585. Inauguração: 5ª (30). 11h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 7/12.

Vista Sua Existência

Artistas ligados ao Programa de Residências e Intercâmbios Artísticos UAP – entre eles, o fotógrafo Hélio Beltrânio e as figurinistas Arianne Vitale e Marina Reis – exibem série de retratos que abordam o imaginário sobre o corpo e sua representação. Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-4704. Inauguração: sáb. (25), 15h. 9h/22h (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Grátis. Até janeiro.