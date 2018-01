Homenagem a Aracy Amaral está entre as exposições que são inauguradas esta semana

Ocupação Aracy Amaral

A mostra destaca a trajetória da consagrada pesquisadora de história da arte brasileira (foto abaixo). O espaço expositivo é dividido em três fases de sua carreira: ‘jornalismo e crítica’, ‘gestão’ e ‘curadoria e pesquisa’. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Inauguração: sáb. (22), 14h. 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 27/8.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CONFIRA OUTRAS EXPOSIÇÕES:

Missão Francesa

A mostra traz fotos de André Penteado que retratam rastros da criação da Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Imagens de ambientes (foto abaixo), funcionários e arredores da instituição integram a exposição. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: 6ª (21). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Até 16/8.

TIDE_Cota Zero

Com curadoria de Paulo Miyada, a exposição foca na produção inicial de Tide Hellmeister, entre os anos 1960 e 1970. São 24 obras de colagem, design de livros e projetos gráficos para a imprensa. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Inauguração: 6ª (21). 9h/21h (sáb.,10h/ 21h; dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 31/10.

Stela Kehde

O Museu de Arte Sacra leva ao metrô Tiradentes ‘Barro com Fé’, mostra com 276 esculturas de argila da artista. Ela busca remeter à ideia de Deus como um oleiro, que modela o homem a partir do barro. Estação Tiradentes do Metrô. Av. Tiradentes, 551, Luz, 3326-5393. Inauguração: dom. (23). 9h/17h (fecha 2ª). R$ 3,80 (bilhete de metrô). Até 3/9.

Sheila Oliveira

O projeto Zip’Up, voltado a produções experimentais, promove ‘De Onde Emergem os Nervos, mostra de composições fotográficas da artista, que explora a relação automatizada entre consciência e corpo. Zipper Galeria. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. Inauguração: 6ª (21). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 16/8.

LABMIS

Os artistas Felipe Merker, Alessandra Bochio, Vanessa Rodrigues, Fernando dos Santos e Viviane Vallades apresentam projetos realizados na Residência LABMIS 2016, que incentiva experimentações entre arte e tecnologia. Um filme e uma instalação audiovisual estão entre os trabalhos. MIS.

Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 4ª (26). 11h/20h (sáb., 10h/21h; dom. e fer., 10h/19h; fecha 2ª). R$ 10. Até 13/8.

Siron Franco em 38 Obras: 1974 a 2017

A mostra celebra os 70 anos do artista goiano, e inclui trabalhos que representam sua famosa série ‘Césio’, sobre o acidente radioativo em Goiânia. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Inauguração: sáb. (22), 10h. 8h/22h (sáb. e dom., até 20h). Grátis. Até 24/9.

Daniel Frota

O Paço das Artes ocupa o MIS com instalações, esculturas, gravuras e vídeos do artista. ‘Sol Preto’ parte da pesquisa dele sobre o choque de crenças provocado por uma expedição científica britânica realizada em 1919 no Ceará. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 4ª (26). 12h/20h (dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 27/8.