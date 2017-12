História verídica, ‘A Linguagem do Coração’ está entre estreias de cinema da semana

Extraordinária o bastante para ser ficção, a trama de A Linguagem do Coração é, na verdade, baseada numa história verídica. Marie Heurtin (Ariana Rivoire), a protagonista mirim do longa, realmente existiu, e o episódio que marca sua vida se passou no fim do século 19.

No filme do francês Jean-Pierre Améris, premiado em Locarno, Marie, uma garota de 14 anos, é levada para um convento francês onde as freiras cuidam da educação de garotas surdas e mudas. Há um porém: Marie é surda e cega, e a instituição se recusa a levar a sua educação adiante.

Sensibilizada pelo caso, a jovem freira Marguerite (Isabelle Carré) se encarrega da instrução da menina, que age de maneira violenta e agressiva. Embora tenha dificuldades no início, a irmã insiste em levá-la ao convento, onde tenta criar um laço com a criança.

Em Mundo Cão, de Marcos Jorge, o líder criminoso Nenê (Lázaro Ramos) é apaixonado por seus cachorros. Ao perder um deles, ele envolve Santana (Babu Santana), um pai de família pobre que trabalha no Centro de Controle de Zoonoses, em um plano vingativo, cujos desdobramentos atingem a família do rapaz.

Eu Sou Carlos Imperial, de Renato Terra e Ricardo Calil, foca o apresentador de TV capixaba responsável por incentivar a Jovem Guarda e lançar artistas como Roberto Carlos, Elis Regina, Tim Maia e Wilson Simonal. No documentário, entre os que falam da figura de Imperial, estão Erasmo Carlos, Tony Tornado e Dudu França.

OUTRAS ESTREIAS

Cemitério do Esplendor (leia resenha aqui)

(Rak ti Khon Kaen, Tailândia-Reino Unido-França/2015, 122 min.) – Drama. Dir. Apichatpong Weerasethakul. Com Jenjira Pongpas, Banlop Lomnoi, Jarinpattra Rueangram. Na Tailândia, alguns soldados de uma cidade pequena passam a ter uma doença do sono peculiar, tratada numa escola abandonada, que serve de abrigo.

Ressurreição

(Risen, EUA/2016, 108 min.) – Aventura. Dir. Kevin Reynolds. Com Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth. Na iminência de um levante em Jerusalém, há boatos de que o Messias judeu ressuscitou. Um centurião romano agnóstico é enviado por Pôncio Pilatos para investigar a história e localizar o corpo do desaparecido Jesus de Nazaré.

Zootopia: Essa Cidade É o Bicho

(Zootopia, EUA/2016, 108 min.) – Animação. Dir. Byron Howard e Rich Moore. Juddy Hopps, uma pequena coelha, vive numa fazenda onde cenouras são cultivadas há décadas. Ela sonha em se mudar para Zootopia, a cidade grande onde todos os animais vivem em harmonia. Lá, quer se tornar a primeira coelha policial.

