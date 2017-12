Herdade e Micaela têm novas sobremesas para adoçar a refeição

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Há mais uma doçura no menu do Herdade: torta de coco com sorvete de doce de leite da casa (R$ 18; foto). Av. Brig. Faria Lima, 4.199, Itaim Bibi, 3849-0589.

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

No Micaela, prove o novo sorvete de cajá com cachaça, farofa de brigadeiro e lascas de suspiro (R$ 20; foto). O chef Fábio Vieira também sugere os novos manjar branco de cupuaçu com calda de rapadura e cumaru (R$20) e o bolo gelado de coco queimado com caramelo quente de chocolate branco com puxuri (R$26). R. José Maria Lisboa, 228, Jd. Paulista, 3473-6849.