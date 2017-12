Hello: Lionel Richie faz única apresentação em SP

LEIA MAIS| Está no Papo: Bibi Ferreira estreia ‘4xBibi’

Adele diz “hello” de um lado da linha. E, na divertida montagem em vídeo, Lionel Richie responde: “Is it me you’re looking for?”. A canção da inglesa, de alguma forma, ajudou a ressuscitar o antigo hit homônimo do veterano do R&B. É o que acha o próprio. “Com o vídeo e a música, as pessoas voltaram a lembrar de mim”, ele opina, em entrevista ao Divirta-se.

Foto: Divulgação

“Adele foi esperta. A canção ‘Hello’ é de Lionel Richie. Os jovens talvez não conhecessem, mas começaram a ouvir. E, agora, eles me querem”. Desta forma, o norte-americano justifica a turnê ‘All The Hits, All Night Long’, cujo nome entrega a que veio: prepare-se para os clássicos da ex-banda Commodores e da carreira solo dele “Será a maior noite de karaokê das suas vidas.”

ONDE: Ginásio do Ibirapuera (6.000 lug). R. Manuel da Nóbrega, 1.361, Paraíso. QUANDO: 4ª (9), 22h. QUANTO: R$ 290/R$ 840. Cc.: todos. Vendas pelo site www.livepass.com.br.