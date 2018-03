(Foto: Raphael Criscuolo/divulgação)

Restaurante e loja de vinhos, o Avek está com uma promoção para o happy hour. Até o fim do mês, entre 17h e 19h, ostras frescas de Santa Catarina custam R$ 3,90, a unidade (foto). Para acompanhar, a taça de vinho branco ou rosé francês e do espumante chileno Valdivieso sai por R$ 12,90.

R. Joaquim Antunes, 48, Pinheiros, 3061-1125.