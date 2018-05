‘Han Solo: Uma História Star Wars’ está entre as estreias da semana nos cinemas

Alguém como Eu

(Brasil-Portugal/2017, 87 min.) – Comédia romântica. Dir. Leonel Vieira. Com Paolla Oliveira, Ricardo Pereira, Júlia Rabello. Como todos os casais do mundo, Helena e Alex já viveram diferentes fases do relacionamento. Após meses de dúvidas sobre o futuro do namoro, Helena passa a imaginar como tudo seria se Alex fosse uma mulher. Mas o pensamento logo se transformará em obsessão. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Antes que Eu Me Esqueça

(Brasil/2017, 100 min.) – Comédia dramática. Dir. Tiago Arakilian. Com José de Abreu, Danton Mello, Guta Stresser. Aos 80 anos de idade, Polidoro é um soberbo juiz aposentado que vive sozinho e mal tem contato com o filho Paulo. Quando Bia, sua filha mais próxima, entra na Justiça para interditá-lo, ele decide investir suas economias numa boate em Copacabana. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Câmera de Claire

(Keul-Le-Eo-Ui-Ka-Me-La, Coreia do Sul/2017, 69 min.) – Comédia dramática. Dir. Sang-Soo Hong. Com Isabelle Huppert, Min-Hee Kim, Jang Mi Hee. Numa viagem a trabalho, Jeon é demitida por sua chefe. Ao mesmo tempo, Claire, que é professora mas sonha em ser poeta, sai para fotografar pelas ruas de Paris. Elas, então, estabelecem uma rara conexão. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Chega de Fiu Fiu

(Brasil/2017, 73 min.) – Documentário. Dir. Amanda Kamanchek, Fernanda Frazão. Com Rosa Luz, Raquel Carvalho, Teresa Chaves. Por meio de imagens de câmeras escondidas, é retratado o cotidiano de três mulheres, cujas vidas são totalmente diferentes. Assim, o documentário mostra como a violência de gênero é constantemente praticada no espaço público urbano. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Colheita Amarga

(Bitter Harvest, Canadá/2016, 103 min.) – Drama. Dir. George Mendeluk. Com Max Irons, Samantha Barks, Terence Stamp. Na Ucrânia dos anos 1930, Yuri é um artista nascido numa família de guerreiros cossacos. Mas sua vida muda drasticamente quando o Exército Vermelho invade seu país e sua família termina perseguida pelo regime de Stalin. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Uma Escala em Paris

(Thirst Street, França-Estados Unidos/2017, 83 min.) – Comédia romântica. Dir. Nathan Silver. Com Damien Bonnard, Lindsay Burdge, Esther Garrel. Deprimida após o suicídio do namorado, a comissária de bordo americana Gina acaba se apaixonando por um garçom parisiense. E, quando finalmente decide viver na França, descobre que Jérôme ainda tem um amor antigo. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Han Solo: Uma História Star Wars

(Solo: A Star Wars Story, Estados Unidos/2018, 135 min.) – Ficção científica. Dir. Ron Howard. Com Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke. O filme narra as aventuras do emblemático mercenário Han Solo e seu fiel escudeiro Chewbacca, antes dos eventos retratados em ‘Star Wars: Uma Nova Esperança’. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Olhos do Deserto

(Eye On Juliet, Canadá/2016, 96 min.) – Drama. Dir. Kim Nguyen. Com Lina El Arabi, Joe Cole, Amal Ayouch. Gordon, um operador de robô, e Ayusha, uma jovem árabe, estão iniciando um difícil relacionamento. Ele, que é guardião de um oleoduto no deserto e controla o sistema a partir de outro continente, da América, acaba se apaixonando pela moça, a quem observa diariamente pelo computador.

14 anos. Confira salas e horários de exibição

Réquiem para Sra. J

(Rekvijem za gospodju J., Sérvia-Bulgária-Macedônia-Rússia-França/2017, 94 min.) – Comédia dramática. Dir. Bojan Vuletic. Com Mirjana Karanovic, Jovana Gavrilovic, Danica Nedeljkovic. Depois que o marido morreu, Jelena vive uma vida cansada e solitária, com as filhas e a sogra. Ela está decidida a cometer suicídio. Mas, antes disso, percebe que ainda tem algumas tarefas importantes a fazer. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Vida Extra-ordinária de Tarso de Castro

(Brasil/2016, 90 min.) – Documentário. Dir. Leo Garcia, Zeca Brito. Com João Vicente de Castro, Paulo César Pereio, Caetano Veloso. O filme conta a história de Tarso de Castro, jornalista criador do ‘Pasquim’ e membro de uma geração de intelectuais que se opunham à ditadura militar. Além disso, traça um panorama do Brasil nas décadas de 1960, 1970 e 1980. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Tully

(Estados Unidos/2018, 96 min.) – Comédia dramática. Dir. Jason Reitman. Com Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston. Mãe de três filhos, sendo um recém-nascido, Marlo vive uma vida ocupada. Certo dia, seu irmão contrata uma babá para ajudá-la durante a noite. Antes hesitante, Marlo acaba se surpreendendo positivamente com a jovem Tully. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

