Hamburgueria Vinnotinto é novidade fora do circuito

Foto: Lucinéia Nunes/Estadão

Uma cabine telefônica estilo londrina – que funciona como elevador para o mezanino – uma lambreta pendurada na parede, placas de carro e outros objetos antigos do acervo do empresário Robinson Molly ajudam a compor o cenário da hamburgueria Vinnotinto.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O atendimento simpático e um hambúrguer bem-feito fazem valer a visita à casa do Tatuapé. O cardápio lista 15 sanduíches, como o cheese burguer da casa (R$ 34,90), montado no pão tradicional com disco de 160 gramas de carne, cheddar inglês, maionese, cebola roxa e picles (que poderia ser mais crocante).

Outra pedida é o ‘London’ (R$ 38,90), no pão preto, com cheddar, cebola caramelizada e crispy de cebola. Também é possível fazer a própria combinação, escolhendo o pão, o tipo de hambúrguer – entre blend de Wagyu, costela suína, frango empanado e calabresa – e os complementos. A porção de batata frita rústica com alho e alecrim (R$ 25,90) faz boa companhia.

Foto: Rodrigo de Paula/divulgação

A adega com 35 rótulos de vinho sugere a harmonização da bebida com os sanduíches. Cervejas artesanais e milk-shakes completam a oferta. Encerre com o saboroso pudim de leite Ninho (R$ 14).

ONDE: R. Euclides Pacheco, 338, Tatuapé, 3554-5643.

QUANDO: 17h/23h (6ª e sáb., até 1h; dom., até 0h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.