Foto: divulgação

Fatias de pastrami artesanal da Katzo recheiam o novo sanduíche da Hamburgueria Nacional. Servido no pão francês, custa R$ 28 e pode ser combinado a outros ingredientes do cardápio. A sugestão do chef Jun Sakamoto leva queijo suíço, cebola picada e picles (R$ 30; foto).

R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 822, Itaim Bibi, 3073-0428.