Hamburgueria Dock Burger faz sanduíches caprichados no Tatuapé

Foto: Henrique Peron/divulgação

O salãozinho meio improvisado e apertado da Dock Burger, no Tatuapé, pode até causar desconfiança sobre a qualidade do que vai sair da chapa. Esqueça os engradados empoeirados de refrigerante perto do banheiro minúsculo e se atenha aos sanduíches caprichados da dupla Cauê Farias Fantone e Renato Fecchio.

Formado em gastronomia, Renato cuida da chapa e montagem dos hambúrgueres. São apenas cinco opções, quatro montadas com o disco alto e suculento de carne bovina rosado no centro, como o ‘P.C.Q.’ (R$ 20), com pão, carne e queijo cheddar. O ‘Clássico’ (R$ 22; foto) vem acrescido de tomate, alface e maionese verde da casa – a mesma que acompanha a porção de ótima batata rústica (R$ 9).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ‘Brooklyn’ (R$ 24) traz a carne coberta com cheddar inglês, bacon, cebola caramelada e tomate. Já o ‘VG Burger’

(R$ 28), com falafel e pasta de abacate, leva a assinatura do chef libanês Stephan Kawijian, do Sainte Marie Gastronomia.

Não saia sem provar o cremoso pudim de leite (R$ 10), a única sobremesa do menu feita por Cauê a partir da receita da mãe Cátia Farias Fantone, dona da extinta doceria Bendito Quindim.

ONDE: R. Demétrio Ribeiro, 605, Tatuapé, 2737-8006.

QUANDO: 17h/23h30 (sáb. e dom., 12h/0h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.