Hambúrgueres especiais e outras dicas de quitutes na cidade

O Come On Burguer realiza um festival de hambúrgueres (foto) aos sábados, das 12h às 18h, até 4/11. Por R$ 70, o cliente come quantos sanduíches quiser, dos tradicionais aos mais elaborados. Para acompanhar, cerveja long neck à vontade. R. Dr. Álvaro Alvim, 193, V. Mariana, 5082-1645. 12h/23h (sáb., 11h30/23h30; fecha dom.).

Até o fim do mês, o Vinil Burger monta sanduíches com o pão rosa – colorido com suco de beterraba – e doa parte da renda ao combate do câncer de mama. Os lanches levam um disco de carne (R$ 24) ou dois (R$ 35; foto), mais complementos à escolha, como queijos, cebola, picles e bacon. R. Padre Carvalho, 18, Pinheiros, 3032-1442. 12h/0h.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Vista Café Parque Ibirapuera

Mais um bom motivo para se visitar o MAC USP. Localizado no mezanino do edifício, tem salão arejado e terraço ao ar livre. O cardápio, elaborado pelo chef Marcelo Corrêa Bastos, reúne desde pratos, que figuram no almoço (R$ 35/R$ 55), até sanduíches, como o queijo quente com banana no pão brioche (R$ 13). Da seção ‘Ovos’, peça o ovo frito com abacate e tomate assado sobre pão australiano (R$ 15). Para beber, o ‘Cappuccino Urbe’ (R$ 11,50) vem na taça, com raspas de limão e doce de leite. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. 10h/18h (3ª, 10h/21h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Takkø

A casa tem ambiente minimalista, sem serviço no salão – e conta com um pequeno arsenal para extrair o café em diferentes métodos, do expresso (R$ 4) ao ótimo coado, servido no copo de vidro (R$ 6 ou R$ 10, gelado). Os grãos, vendidos também em pacotinhos, são de pequenos produtores brasileiros. Para acompanhar, tem pão de queijo do Lá da Venda (R$ 6,50) e tortas d’A Torteria. R. Dr. Cesário Mota Filho Jr., 379, V. Buarque, 3214-5322. 9h/19h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Big Bang Candy Lab

Não espere encontrar bolos recheados. Na linha de Beatriz Setubal e Marina Reis, estão barrinhas de chocolate com recheios como marshmallow (R$ 9) e ‘Cartola’, que junta biscoito de queijo e ganache de banana (R$ 9). Na dúvida, leve a caixinha ‘Via Láctea’, com caramelos de baunilha com flor de sal (R$ 18, 15 unid.), e a caixa de ‘Nebulosa’, um caramelo aerado de mel coberto com chocolate (R$ 20, 130 g). R. Artur de Azevedo, 495, Cerqueira César, 3062-8197. 12h/18h (sáb., 11h/18h30; fecha dom. e 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Dream & Co.

Os sonhos fofinhos ganharam um lugar só para eles. No pequeno café, são recheados na hora com um dos nove sabores que saem de tubos sobre o balcão: creme de baunilha, doce de leite, geleia de goiaba, brigadeiro, gianduia, damasco e coco (R$ 12, cada; R$ 18, com sorvete). Para acompanhar, vá de café expresso (R$ 5,90) ou cappuccino com recheio do sonho (R$ 9,50). R. Bela Cintra, 2.023, Consolação, 3082-0073. 11h/21h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisserias

Pastagrano

As massas da dupla Jorge Gamart e Jhonny Santos valem a viagem até a loja. Prove receitas da estação, como agnolotti de muçarela de búfala com raspas de limão-siciliano (R$ 39, 400g), ravióli de alcachofra com presunto parma (R$ 39, 400g), e ‘Tortelli Abobrie’ (R$ 35, 400g), com brie, abobrinha assada, bacon e alho frito. Nos fins de semana, vende antepastos como a caponata (R$ 55, o quilo). R. Jaime do Espírito Santo, 83, Jd. Marajoara, 5523-0512. 9h/19h (dom. e fer., até 14h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Mundo Pão do Olivier

Foram os pães que fizeram a fama do chef francês Olivier Anquier. Agora, ele retoma a tradição e as receitas de família. O próprio cliente põe no saquinho os pães para levar, como o ‘P72’ (R$ 2,90, 100g), fermentado por 72 horas e com recheios como os de escarola, azei- tona ou nozes (R$ 6, cada). Também serve sanduíche de rosbife no pão rústico (R$ 18). R. 7 de Abril, 425, loja 1, República, 3120-3521. 7h/20h (sáb., dom. e fer., 8h30/19h). Cc.: A, M e V. Cd.: E, M e V.

Padaria da Esquina

Prepare-se para um dilema diante da vitrine. Prove os pasteis de nata e de feijão (R$ 6,90, cada) e leve outros bocados para casa, como os bons pães portugueses. Também serve salgados e sanduíches, como o ‘Tosta de Legumes’ (R$ 18), com abobrinha, berinjela, tomate e queijo meia cura. Al. Campinas, 1.630, Jd. Paulista, 2387-0149. 7h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Café Coco Bambu

Mais de 20 versões de tapioca, entre salgadas e doces, são preparadas no café da rede cearense, no Shopping Market Place. A massa fininha de tapioca envolve recheios como muçarela de búfala com pesto de manjericão (R$ 15), queijo coalho e carne de sol (R$ 17), ou doce de leite (R$ 9). Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, V. Cordeiro, 5182-2013. 7h30/22h (sáb., 10h/22h; dom., 11h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Sorvetes Jundiá

Começou como uma pequena sorveteria em Jundiaí (SP), em 1977. Na primeira butique da marca, os freezers estão abastecidos com a linha completa, que inclui o picolé ‘Grego’, de iogurte, nas versões frutas silvestres e amarelas (R$ 4,50, cada), e o ‘Max Chocolate com Avelã’ (R$ 5). Al. Lorena, 1.930, Jd. Paulista, 3062-2468. 10h/ 20h (dom., até 18h). Cc.: todos. Cd.: todos.