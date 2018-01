Hambúrguer em homenagem ao rock e outras dicas de quitutes em São Paulo

Foto: Mario Rodrigues

Em julho, as unidades do General Prime Burger celebram o Dia do Rock (13/7). O menu ganha o ‘Rock’n Ribs’ (R$ 39; foto), de costelinha suína flambada em cachaça artesanal, molho caseiro, cebola à dorê e queijo prato no pão ciabatta. Acompanha batata rústica. R. Azevedo Soares, 940, Tatuapé, 2091-3365. 18h/23h (6ª, 18h/0h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

CAFÉS

Cafezal AASP

No cardápio, é possível escolher o grão de café que será usado no preparo da bebida, coada na mesa (R$ 7). Há ainda drinques gelados, como o ‘Affogato’, com sorvete de creme, expresso e chantilly (R$ 13). A torta de frango (R$ 12) e o bolo gelado de coco (R$ 9) fazem boa companhia. R. Álvares Penteado, 151, Centro, 3291-9330. 8h30/ 19h30 (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHÁS

Tea Connection

O chá é preparado à mesa, com bule de água quente e ampulheta para que o tempo de infusão seja exato. Há opções como o ‘Earl Grey’ e o ‘Green Melo’ (R$ 13, o bule), que também são vendidos em latinhas para levar. Do novo cardápio, prove o ‘Portenho’ (R$ 13), croissant recém-assado acompanhado de geleias caseiras. Entre os gelados, prove o ‘Anana King’, chá de coco com morango, batido com abacaxi e morangos frescos (R$ 13). Al. Lorena, 1.271, Jd. Paulista, 3063-4018. 9h/23h30 (sáb., até 0h; dom. e 2ª, até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

DOCES

Dona Doceira

Em uma casinha de vila, um balcão dos anos 1950 exibe quitutes goianos, especialidade da confeiteira Adriana Lira. Entre eles, as flores de coco (R$ 7) e o limãozinho (R$ 4,50) recheado com doce de leite caseiro. Para provar vários, a pedida é o ‘Café da Tarde Goiano’ (R$ 70), com café coado, doces, compotas, biscoitos de queijo e empadão goiano assado na hora. R. Tabapuã, 838, Itaim Bibi, 2157-6114. 11h/19h (sáb., até 17h; fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

PADARIAS

Das Brot

Com matriz em Campinas, a padaria alemã ganhou franquias na capital. A maior delas fica em Perdizes. Logo na entrada, o balcão exibe os doces e pães que chegam congelados da Alemanha e são assados na casa, como o ‘Campeão’ (R$ 3,70, unid.), com sementes de papoula, gergelim e girassol, e o pão preto integral (R$ 37,90, o quilo). R. Ministro Ferreira Alves, 572, Perdizes, 4235-7849. 8h/21h (dom. até 20h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: M e V.

SALGADOS

Café Coco Bambu

Mais de 20 versões de tapioca são preparadas no café – o primeiro da rede cearense –, instalado no Shopping Market Place. A massa fininha de tapioca envolve recheios como muçarela de búfala com pesto de manjericão (R$ 15); queijo coalho e carne de sol (R$ 17); ou doce de leite, bem farto (R$ 9). Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, V. Cordeiro, 5182-2013. 7h/22h (sáb. e dom.,10h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

SANDUÍCHES

Bro Burger

Os discos de carne de 145 gramas vão à chapa na cozinha aberta, no fundo do pequeno salão. O cardápio sugere doze hambúrgueres – um deles vegetariano, feito com falafel, queijo brie e molho de hortelã e rúcula, no pão preto (R$ 25). Já o ‘Bro Burger’ (R$ 26) é a versão cheese salada, com alface, tomate, cebola roxa, picles, muçarela e molho especial. Al. Barros, 161, S. Cecília, 3565-0777. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

SORVETES

Trevisi

Feitos artesanalmente, os gelatos surgem em versões como baunilha com infusão de limão, avelã, pistache, goiaba, leite Ninho e o campeão de pedidos: morango com laranja e manjericão (R$ 11/R$ 17, no copinho; R$ 14, na casquinha artesanal). Depois de escolher – também há bolo, cafés e drinques à base de sorvete –, acomode-se no salão no fundo. Pça. Vilaboim, 53, Higienópolis, 2649-2373. 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.