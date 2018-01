Hambúrguer e milk-shake sob medida para os ‘baconmaníacos’

Fotos: divulgação

O ‘Bacon Dream’ (R$ 39,60; foto), com pedaços de bacon até no pão, estreia no Burger Lab Experience. Al. Campinas, 1.021, Jd. Paulista, 2737-8024.

No Rock’n’Roll Burger, o bacon está nos bolinhos de arroz com cheddar (R$ 33,40; foto) e no milk-shake, por R$ 24,90. R. Augusta, 538, Consolação, 3151-3383.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Octavio Café

O cafezinho – bem tratado da seleção dos grãos ao preparo – é só mais um pretexto para quem frequenta a movimentada casa, que serve a bebida em diferentes métodos de preparo, do coado (R$ 10) ao expresso (R$ 6). Outra boa receita é o cappuccino ‘Tentação’, com pedaços de chocolate belga (R$ 12). Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.996, Jd. Paulistano, 3074-0111. 7h30/21h30 (sáb., dom. e fer., 9h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.octaviocafe.com.br

Doces

Ale Tedesco Bakery

Alexandra Tedesco prepara bolos com várias camadas e muito recheio, como o ‘Divino Malt’, com massa de cacau e creme maltado, e a versão original do ‘Red Velvet’, com massa vermelha intercalada com creme à base de cream cheese (R$ 71, o quilo; R$ 14,30, a fatia). Todos servidos na charmosa doceria. R. Gaivota, 544, Moema, 2305-1155. 10h/21h (5ª a sáb., até 22h; dom., até 20h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.aletedesco.com.br

Sonheria Dulca

Os sonhos fofinhos da Dulca ganharam um lugar só para eles. No pequeno café, são recheados na hora com um dos sete sabores que saem de tubos sobre o balcão: creme de baunilha, doce de leite, geleia de goiaba, brigadeiro, gianduia, pistache e coco (R$ 10, cada). Para acompanhar, peça cappuccino (R$ 6). R. Bela Cintra, 2.023, Consolação, 3082-0073. 10h/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Armazém dos Pães

A casa tem um cardápio amplo, com boas pedidas para o café da manhã, ainda salgados, doces e pratos rápidos. O ‘Pão Pururuca’ é como um sanduíche de queijo às avessas: o pão é o mesmo francês de sempre, mas o queijo, uma boa muçarela, não entra como recheio. Vai por cima do pão, cortado em lascas grossas e derretidas para formar uma casca crocante e dourada (R$ 21,90, o quilo). Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 3.490, Alto da Lapa, 3645-3032. 6h/23h. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. www.armazemdospaes.com.br

Sanduíches

St. Louis

Na pequena hamburgueria, faz sucesso o ‘Burger 57’, com 220g de carne, bacon assado, cebola grelhada, queijo suíço, alface, tomate e molho especial (R$ 33,80). Prove também o ‘Champ Burger’, que leva hambúrguer, queijo suíço e cogumelos na manteiga (R$ 29). A limonada com framboesa (R$ 8,50) é ótima. R. Batataes, 242, Jd. Paulista, 3051-3435. 12h/16h e 18h30/23h (2ª, até 22h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.stlouisburger.com.br

Sorvetes

Dri Dri

Na rede de gelato italiano, revezam-se na vitrine 18 sabores de sua carta, em constante atualização, como chocolate e maracujá (R$ 10 a R$ 15). Entre as novidades estão os ‘Dri Drinks’, à base de sorbet de morango com prosecco e de limão com vodca (R$ 19, cada). Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Jd. Panorama, 3552-1000. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.dridrigelato.com/pt-br

Nostro Gelato

Os cremosos sorvetes de palito (R$ 6,90) ficam expostos e podem ganhar cobertura de chocolate (daquelas que endurecem), castanhas ou coco ralado (R$ 0,80, cada). Há também 40 sabores de sorvetes de massa (R$ 85, o quilo), como tapioca, doce de leite e tangerina. R. Antônio de Macedo Soares, 1.138, Campo Belo, 5041-3022. 12h/20h (sáb. e dom., 11h/21h). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V. www.nostrogelato.com.br

Especial

La Feria

A 5ª edição do evento vai reunir barraquinhas de oito bares e restaurantes, como Clos, Paellas Pepe e Gusta Bar, com bebidas e pratos típicos espanhóis (R$ 8/R$ 25). A festa terá ainda apresentações de teatro, música e dança espanhola. Mansão Hasbaya. R. dos Franceses, 518, Bela Vista. Sáb. (17), 10h/22h; dom. (18), 12h/19h. Grátis.