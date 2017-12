Hambúrguer do Frank & Charles e outras (boas) dicas de quitutes

Foto: Mario Rodrigues

O Frank & Charles renova o cardápio de drinques e sanduíches, com opções como o ‘WTF’ (R$ 36; foto), que leva três hambúrgueres de 100 g, cheddar e bacon. R. Tinhorão, 130, Higienópolis, 3624-8763. 11h30/22h (5ª e 6ª, até 23h; sáb., 12h/23h; fecha dom.).

Cafés

Starbucks

A rede americana serve as principais receitas da marca. Para a estação, criou o chá verde com limonada e morango (R$ 10,20). Também há novas pedidas entre as sobremesas: cheesecake de frutas vermelhas (R$ 13,90) e bolo de cenoura americano, com massa de especiarias e cobertura de cream cheese (R$ 12,90). Já o tradicional ‘Frappuccino de Brigadeiro’ sai por R$ 13,90. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2544. 10h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Docerias

Cheesecakeria

Formada em Direito, Fernanda Zekcer trocou o escritório pela cozinha depois de aprimorar a receita de cheesecake da avó. Deu tão certo que ela abriu a própria loja no fim de 2013. Na vitrine estão mais de 15 sabores, como o tradicional com frutas vermelhas, doce de leite, goiabada e invenções como paçoca, limão e Negresco (R$ 6, pequeno; R$ 15, a fatia). R. Canário, 499, Moema, 4117-0400. 10h30/19h (dom., 11h/17h; fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Barcelona

A padaria tradicional tem uma grande variedade de roscas e pães. No balcão, estão a bomba de chocolate (R$ 6,20) e o ‘Parisiense’, uma massa com castanha de caju, creme nega maluca e calda de chocolate, que também sai por R$ 6,20. Experimente ainda o cheesecake com geleia de framboesa (R$ 6,20). Entre os pães, vale levar o croissant com presunto e queijo (R$ 6,50). R. Armando Penteado, 33, Higienópolis, 3826-4911. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marie-Madeleine

Na charmosa padaria da chef Izabel Pereira, há pães elaborados pelo francês Jean-Louis Clément. Alguns têm fermentação natural, como o pão de campanha (R$ 11). A fatia de brioche com creme de amêndoas ao forno (R$ 10) é ótima companhia ao expresso (R$ 6). De 3ª a sábado, serve almoço por quilo (R$ 79). R. Afonso Braz, 511, V. Nova Conceição, 2387-0019. 7h30/19h (dom. e fer., até 16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Esfiharia Effendi

A casa serve boas receitas árabes desde 1973. As porções de coalhada seca (R$ 33), babaganuche e homus (R$ 32, cada) e os charutos de folha de uva (R$ 44) e de repolho (R$ 41) são boas opções, assim como as caprichadas esfihas de carne (R$ 4,60) e de queijo (5,10). Para a sobremesa, prove o folhado de nozes (R$ 7). R. Dom Antônio de Melo, 77, Luz, 3228-0295. 8h/16h (sáb., até 15h30; dom., 9h/14h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

212 Burger

A inspiração nova-iorquina começa no nome – o código 212 é o prefixo telefônico mais antigo de Manhattan. Os hambúrgueres são servidos em tábuas, caso do ‘Soho’ (R$ 22), montado com queijo da casa, rúcula, tomate, cebola roxa e picles. Já o ‘Empire State’ (R$ 43) leva 320 gramas de carne, queijo, bacon e ovo. Para fechar, prove o ‘212 Oreo Cake’ (R$ 20), fatia de bolo com recheio cremoso, ou a ‘Hot Apple Pie’ (R$ 20), torça de maçã com calda de caramelo e sorvete. Al. Campinas, 1.021, Jd. Paulista, 3052-1878. 12h/0h (dom. e fer., até 23h; 3ª e 4ª, 18h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sheriff’s Burger

Tem atmosfera inspirada nas hamburguerias texanas. O cliente pode montar o lanche ou optar por uma das sugestões do cardápio, como o ‘Jim Killer Miller’ (R$ 34,90), com hambúrguer de 150g, queijo cheddar fundido, compota de tomate, picles, bacon e maionese, no pão de fermentação natural. Para acompanhar, porção de batatas rústicas (R$ 18). R. Heitor Penteado, 699, Sumarezinho, 3672-3841. 18h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Marco Polo Gelateria & Caffè

Em frente a uma praça com parquinho, fica a simpática gelateria. As receitas são todas feitas na casa, inclusive o saboroso sorbet de morango, o cremoso de pistache e o ‘Marco Polo’, de café, amêndoas crocantes e baunilha. Os potinhos (R$ 10, o pequeno; R$ 12, o médio; R$ 15, o grande) podem ser montados com até três sabores. Largo Nossa Senhora do Bom Parto, 57, Tatuapé, 3805-4005. 11h/22h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.