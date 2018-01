Halloween e Día de los Muertos inspiram eventos na cidade

De filmes de terror a tradições mexicanas, Halloween e Día de los Muertos são comemorados no feriado, em diferentes espaços da cidade

+ Entre as comemorações, José Mojica Marins e seu personagem Zé do Caixão serão lembrados em ‘À Meia-Noite Levarei sua Alma’, a partir deste sábado (31), no MIS. Com curadoria do diretor do museu, André Sturm, a mostra percorre os mais de 40 anos de carreira do cineasta.

Em uma cenografia inspirada em seus filmes, são exibidos objetos cênicos, fotografias, figurinos e documentos. As peças foram selecionadas pela filha de Mojica, Liz Marins, e por Marcelo Colaiacovo, curador do acervo do diretor.

A abertura será gratuita, com uma maratona até as 2h. Na programação, palestras e atrações macabras, com comidas ‘temáticas’, performances de artistas e um concurso de fantasias.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONDE: MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. QUANDO: 12h/21h (dom. e fer., 11h/20h). Inauguração: sáb. (31), 12h/2h. Até 9/1/2016. QUANTO: R$ 10 (Inauguração e 3ª, grátis).

Veja outras homenagens no feriado:

CINEMA

+ A 39ª Mostra de Cinema traz uma programação dedicada ao terror. Nesta sexta-feira (30), serão exibidos cinco filmes, no Cinearte – como ‘A Bruxa’ (foto), de Robert Eggers, às 23h59. Conj. Nacional. R. Pe. João Manuel, 100, 3285-3696. 6ª (30), a partir das 14h. Inf.: http://oesta.do/39mostraSP

CRIANÇAS

+ Para crianças de 7 a 10 anos, o Mamusca faz uma noite do pijama em clima de Halloween. Como se fosse um acampamento, a programação traz histórias na fogueira e muitas brincadeiras. R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303. 6ª (30), 20h. R$ 160 (inclui lanche e café da manhã).

+ A Bruxa Malabé. Adaptação do livro de Audrey Wood, o espetáculo conta a história de uma corajosa mãe que tenta recuperar os cinco filhos das garras da Bruxa Malabé. Cia. Cornucópia de Teatro. Dir. Dino Bernardi. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. Sessão extra: 2ª (2), 12h. R$ 5/R$17 (crianças até 12 anos, grátis). Até 2ª (2).

+ Dia do Saci no Espaço de Leitura. O espaço, no Parque da Água Branca, comemora o Dia do Saci neste fim de semana. Entre as atrações, o ator João Acaiabe, que interpretou o Tio Barnabé no Sítio do Picapau Amarelo, fará narração de histórias nos dois dias, às 15h. Em seguida, há a brincadeira ‘Expedição de Observação de Sacis’ pelo parque. Rec. da produção: livre. Pq. da Água Branca. R. Min. Godói, 180, Perdizes, 2588-5918. Sáb. (31) e dom. (1º), 9h/18h.

FESTAS

+ Em clima de balada, o projeto Cinesthesia faz sua edição de Dia das Bruxas. O clássico ‘Nosferatu’, de 1922, será exibido com a trilha do álbum ‘Kid A’, do Radiohead. Depois da sessão, a festa continua noite adentro. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. 6ª (30), 21h. R$ 40.

+ A The Year, casa recém-aberta na Vila Leopoldina, realiza a Dead Celebrities, uma festa de Halloween que homenageia celebridades mortas – inspiração para as fantasias, hoje (30). Nas pistas do clube, house, techno, funk e soul, discotecados por Millos Kaiser, Trepanado, Caio Baronti e Alistair Gillespie, entre outros. The Year. R. Mergenthaler, 1.167, V. Leopoldina, 3645-1927. 6ª (30), 23h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos. www.theyear.com.br

+ O Dia de Los Muertos A festa mexicana que celebra os mortos é realizada na Chopperia Macadâmia hoje (30). A balada terá decoração, fantasia e bebidas típicas como michelada, com dose dupla de tequila até 1h. A discotecagem fica por conta dos DJs Pancho Valdez, Piti Vaccari e Tahira, que tocam de música brasileira a hip hop latino, passando por salsa e merengue. Macadâmia Chopperia. R. Pedroso, 628, Bela Vista, 3262-2506. 6ª (30), 22h. R$ 25/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: Divulgação

PASSEIOS

+ No domingo (1º), o Museu da Imigração relembra as tradições mexicanas com o Día de los Muertos. Na programação, show com Mariachis Los Charros e comidas típicas, além de oficinas e brincadeiras para as crianças. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. Dom. (1º), 13h/20h. Grátis.

+ O Día de los Muertos continua na segunda (2) no Instituto Tomie Ohtake. Além da mostra sobre Frida Kahlo, o espaço recebe feirinha gastronômica, música e atividades recreativas para crianças. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 2ª (2), 11h/18h. Grátis (mostra: R$ 10).

+ Zombie Walk. O Centro será tomado por zumbis no Dia de Finados. O encontro reúne pessoas fantasiadas e maquiadas como mortos-vivos. A concentração será na Praça do Patriarca e deve seguir pelas ruas da região. Praça do Patriarca. 2ª (2), 15h (concentração). Grátis. Inf.: www.zombiewalksp.com

QUITUTES

+ Apenas neste sábado (31), a Gelato Boutique fará uma ‘travessura’ que vai agradar mais aos adultos: gelato de abóbora com casquinha negra de chocolate (R$ 10). R. Pamplona, 1.023, Jd. Paulista, 3541-1532.

+ Na Sonheria Dulca, o quitute da casa ganhou uma versão de Halloween com massa roxa e recheio de abóbora com coco (R$ 10), à venda até domingo (1º). R. Bela Cintra, 2.023, Consolação, 3082-0073.

+ A Anusha Chocolates, que faz um dos melhores brigadeiros da cidade, venderá caveirinhas de chocolate para divertir a garotada na data. R. Comendador Miguel Calfat, 420, Itaim Bibi, 3045-6054.

+ Somente neste sábado (31), a lanchonete The Fifties vai servir o ‘Pic Burger Black Edition’. O sanduíche é uma versão ‘halloween’, com pão black, do seu tradicional ‘Pic Burguer’, que leva hambúrguer de picanha, alface picada, cebola, queijo e molho especial nas versões 150g (R$ 27,90) e 230g (R$ 32,90). Al. Jauaperi, 1.468, Moema, 5041-4662.

Foto: Lucas Terribili/Divulgação

RESTAURANTES

+ O Obá realiza seu 11º Festival de Día de los Muertos com receitas típicas servidas até segunda (2). Para compartilhar, há tacos de carne (R$ 32) e guacamole com romã (R$ 28; foto). Entre os pratos, prepara o tradicional ‘Mole Almendrado’, molho com pimentas, especiarias e chocolate, servido com coxa e sobrecoxa de frango (R$ 52). R. Dr. Melo Alves, 205, Cerq. César, 3086-4774.

CEMITÉRIOS

+ É com show musical que o Cemitério da Paz vai homenagear, na segunda (2), os mortos ali sepultados. Entre eles, o ilustre João Rubinato (1910-1982), compositor que entrou para a história com o pseudônimo Adoniran Barbosa. Na programação da necrópole, haverá músicos pelas alamedas internas das 9h às 17h. Às 11h, o grupo Trovadores Urbanos se apresenta, com uma homenagem especial a Adoniran. Cemitério da Paz. R. Dr. Luiz Migliano, 644, Jd. Morumbi. 2ª (2), 9h/17h. Grátis.

+ Não é a única celebração, digamos, diferente em São Paulo. No Cemitério do Redentor, às 10h, haverá apresentação do Coral da Sociedade Filarmônica Lyra e, em seguida, às 11h, encenação da peça teatral ‘A Jornada de Orfeu’. Cemitério do Redentor. Av. Dr. Arnaldo, 1.105, Sumaré. 2ª (2), a partir das 10h. Grátis.