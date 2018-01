Guizado lança disco no Sesc Vila Mariana; confira outros shows

O trompetista Guizado lança hoje (9) seu terceiro disco, ‘O Voo do Dragão’, inspirado pela cultura oriental. Para produzi-lo, o músico se inspirou em filmes como ‘Operação Dragão’, com Bruce Lee, e livros como ‘A Arte da Guerra’, de Sun Tzu. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (9), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

HOJE (9)

Alaídenegão

O repertório do show da banda amazonense é baseado em seu primeiro disco, ‘Senoide Sensual’ com influências indígenas e caribenhas. Sesc Pompeia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871­7700. Hoje (9), 21h30. R$ 6 /R$ 20. Cc.: D, M, V. Cd.: todos.

Aldo The Band

O grupo com influências do indie­rock e da música eletrônica lança o disco ‘Giant Flea’. Auditório MIS (172 lug.). Av. Europa, 158, Jardim Europa, 2117­4777. Hoje (9), 21h30. R$ 7/R$ 14. Cc.: todos. Cd.: todos.

Biquini Cavadão

A banda comemora os 30 anos de carreira com a turnê ‘Me Leve Sem Destino’, nome do álbum lançado em março. Sucessos da carreira e canções mais recentes estão no repertório. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003­1212. Hoje (9), 22h (abertura, 20h). R$ 80/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Caetano e Gil

Dois dos maiores ícones da história da MPB voltam à cidade com a turnê conjunta ‘Dois Amigos, Um Século de Música’, celebrando os 50 anos de carreira de cada um. Citibank Hall (7.000 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro, 4003­5588. Hoje (9), 22h30. R$ 120/R$ 450 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Far from Alaska

Depois de se apresentar no Lollapalooza, a banda de rock faz show com repertório baseado em seu disco de estreia, ‘modeHuman’. Teatro Martins Penna (249 lug.). Lgo. do Rosário, 20, Penha, 2295­ 0401. Hoje (9), 20h. Grátis.

Guga Stroetter e Orquestra Heartbreakers

No ‘Baile dos Orixás’, Guga Stroetter e a Orquestra Heartbreakers tocam canções devocionais entoadas em terreiros. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095­9400. Hoje (9), 21h. R$ 12/ R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Junkie Box

A banda de disco apresenta seu repertório dançante, com sucessos de grupos como Bee Gees, Abba e Jota Quest. Bourbon Street (450 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095­6100. Hoje (9), 21h. R$ 65. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mafalda Minnozzi

Acompanhada do guitarrista Paul Ricci, a cantora italiana apresenta o álbum ‘eMPathia’, com jazz, swing e bossa nova. Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255­0084. Hoje (9) e sáb. (10), 22h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Renato Borghetti

O gaiteiro gaúcho apresenta show com vários ritmos típicos do Sul do País, como milongas gaúchas. Sesc Vila Mariana (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080­3000. Hoje (9), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Strobo

A dupla eletrônica paraense, formada por Léo Chermont e Arthur Kunz, lança hoje seu terceiro álbum, ‘Mamãe Quero Ser Pop’. Studio Dama (300lug.). R. Ferreira de Araújo, 1.056, Pinheiros, 3031­2171. Hoje (9), 23h. R$ 25/R$ 30 Cc.: A, M e V. Cd.: todos.

O Terço

O trio toca o disco ‘Criaturas da Noite’ (1974), na íntegra. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076­9700. Hoje (9), 21h30. R$ 7,50/R$ 25 (esgotado).

Zé Pi

O jovem compositor faz show com repertório de seu primeiro disco solo, ‘Rizar’, de levada pop. Espaço Cultural Puxadinho da Praça, Rua Belmiro Braga, 216, Vila Madalena, 2337­9901. Hoje (9), 23h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

SÁB. (10)

Casuarina

A banda apresenta o repertório do disco ‘Casuarina no passo de Caymmi’, lançado em 2014 em homenagem ao centenário do baiano Dorival Caymmi. Sesc Santana (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo, 2971-8700. Sáb. (10), 18h; dom. (11), 18h. R$ 7,50 /R$ 25. Cc.: A, D, M e V. Cd.: todos.

Dani Turcheto

O sambista, com influências do samba de raiz, canta a crônica de dois bairros paulistanos no lançamento do CD ‘LapaemendoucomaPompéia’. Minhocão, alça da estação Marechal Deodoro. Sáb. (10), 16h. Grátis.

Mafalda Minnozzi

Leia mais nesta acima.

Sandy

A cantora pop faz show com músicas de ‘Manuscrito’ (2010) e ‘Sim’ (2013), releituras de outros artistas e clássicos de Sandy e Júnior. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003­1212. Sáb. (10), 22h (abertura, 20h); dom. (11), 20h (abertura, 18h). R$ 80/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nega Duda e Samba de Roda

A cantora Nega Duda baseia o show na tradição do samba de roda e nas tradições musicais do Recôncavo Baiano. Sesc Santana (60 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579 , Jd. São Paulo, 2971­8700. Sáb (10), 19h. Grátis.

Vespas Mandarinas

Destaque no cenário pop rock brasileiro, o grupo lança o compacto em vinil ‘O Ovo Enjaulado’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397­4002. Sáb (10), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Virgínia Rosa

Em seu quinto álbum, ‘Virgínia Rosa Canta Clara’, grandes sucessos de Clara Nunes são resgatados. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080­3000. Sáb (10), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V . Cd.: todos.

Vitrola Sintética

Os indicados ao Grammy Latino como artista revelação e engenharia de gravação levam 11 canções inéditas, de natureza rock, à apresentação. Lgo. do Paissandu. Sáb (10), 17h. Grátis.

Wado

Em 12 anos de carreira, o compositor, jornalista e músico lança o seu oitavo disco, ‘1977’. Sesc Belenzinho (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076­9700. Sáb (10), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

DOM. (11)

Casuarina

Leia mais acima.

Falamansa

A banda de forró relembra xotes de sucesso em sua apresentação, como ‘Rindo à Toa’, ‘Xote dos Milagres’ e ‘Oh chuva’. Carioca Club (1.000 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813­ 8598. Dom. (11), 23h. R$ 30/R$ 35 Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival Sertanejo Villa Country

O evento realiza sua quinta edição na véspera do feriado. Entre as atrações estão o multi­instrumentista goiano Thiago Brava, a dupla Gabriel & Rafael e o Grupo Troia. Villa Country (8.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca, 3868­5858. Dom. (11), 23h R$ 40/R$ 120. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sandy

Leia mais acima.

2ª (12)

Blind Guardian

Depois de se apresentar no Rio , a banda de heavy metal divulga o álbum ‘Beyond the Red Mirror’ em São Paulo. Tom Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003­1212. 2ª (12), 19h (abertura, 17h30). R$ 180/R$ 340. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cover Kiss Brazil

No feriado desta segunda, o objetivo da apresentação é levar os fãs a viajar pela história do Kiss. O setlist é composto por 80% do repertório do disco ‘Unplugged’, além de outros clássicos em versão acústica. Teatro Augusta (302 lug.). R. Augusta, 943, 3151­4141 2ª (12), 20h30. R$ 50 Cc.: todos. Cd.: todos.

O Duelo da Rabeca com o Violino

O espetáculo de música armorial leva aos palcos o erudito e o popular através de uma mistura poética entre música, dança e artes visuais. Espaço Promon (290 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071­4236. 2ª (12), 18h. Grátis.

3ª (13)

Banda Mantiqueira

A banda paulistana faz versões de música brasileira para o formato big band. No repertório, de Aldir Blanc a Pixinguinha, passando por Dorival Caymmi. Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255­0084. 3ª (13), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Flávio Venturini

O show marca o lançamento de seu novo songbook. O cantor e compositor mineiro toca sucessos como ‘Nascente’, ‘Espanhola’e ‘Todo Azul do Mar’. Theatro NET (799 lug.) Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439­9312. 3ª (13). R$ 140/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Oritá

O trio de música instrumental brasileira, formado por Bruno Piazza (piano), Fi Maróstica (baixo), e Gabriel Alterio (bateria) faz apresentação com canções próprias influenciadas por Mônica Salmaso, André Mehmari e Leo Amuedo. JazzB (120lug.). R. General Jardim, 43, Metrô República, 3257­ 4290. 3ª (13), 21h. R$ 25. Cc.: M e V. Cd.: todos.

4ª (14)

A-Ha

Após passar por Brasília, Recife, Rio e Fortaleza, a banda norueguesa de pop rock chega agora a São Paulo. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipurú, 795, Barra Funda, 3864­5566. 4ª (14), 22h. R$ 200 /R$ 380 (esgotado).

MC Sombra e Marcelo Cabral

Num show cujo repertório é de músicas autorais e composições de outros artistas, os músicos tocam rap e hip­hop. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). Rua Paes Leme, 195, 3095­9400. 4ª (14), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Susanna Stivali

Em homenagem a Chico Buarque, a cantora italiana apresenta o álbum ‘Caro Chico’, gravado entre a Itália e o Brasil. Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255­0084. 4ª (14), 21h. R$ 35/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Terno

O power­trio faz shows com canções que vão do rock psicodélico ao brega dos anos 1970. Teatro do Sesi­SP (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, 3528­2000. 4ª (14), 20h. Grátis.

Thadeu Romano e Mônica Mariano

Em ‘Piaf 100 anos’, projeto que homenageia o centenário da cantora francesa, a dupla conta um pouco da história da França no show ‘Piaf, Amores e Canções’. Central das Artes (70 lug.). R. Apinajés, 1081, Sumaré, 3865­4195. 4ª (14), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos .

5ª (15)

Fernando Deluqui

Em paralelo ao RPM, o cantor e guitarrista lança o EP ‘Nau’ em show com gravação de um episódio do Deluqui Nau, seu programa de viagens. Além de músicas novas como ‘Dançarina’, o repertório conta com hits do trabalho solo anterior e sucessos da carreira. Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255­ 0084. 5ª (15), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tatá Aeroplano

O cantor e instrumentista apresenta o formato em vinil do álbum ‘Na Loucura e Na Lucidez’ (2014), com temas como o início e o fim de relacionamentos e a oscilação entre desespero e lucidez. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080­3000. 5ª (15), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

MÚSICA CLÁSSICA

A ópera Lohengrin, do alemão Richard Wagner, faz temporada no Teatro Municipal, com a Orquestra Sinfônica Municipal e regência de John Neschling. A direção cênica é de Henning Brockhaus. Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Sáb. (10), 3ª (13) e 5ª (15), 20h; dom. (11), 18h. Até 20/10. R$ 50/R$ 120 Cc.: M e V. Cd.: M e V

Bachiana Filarmônica Sesi­SP

Sob a regência do maestro João Carlos Martins, a orquestra recebe o vencedor de dois prêmios Grammy, o violinista israelense Pinchas Zulerman, que participa como solista. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Julio Prestes, 16, Luz, 3045­0121. 3ª (13), 21h. R$ 25/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Jovem do Estado de São Paulo

Sob regência de Cláudio Cruz e com a participação do violinista Ryu Goto, a Orquestra Jovem apresenta obras como a ópera ‘La Gazza Ladra’, de Gioachino Rossini, e ‘Concerto Nº 1 para Violino’, de Niccolò Paganini. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3585­9861. Sáb (10), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Bohlin

Obras de Albinoni, Pergolesi e Poulenc são executadas pela orquestra, regida pelo sueco Ragnar Bohlin. A apresentação conta com o Coro da Osesp, a meio-soprano Luisa Francesconi e a soprano Marília Vargas. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367­9500. 5ª (15), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (15), 10h. R$ 10