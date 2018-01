Guitarrista Slash é um dos destaques de shows da semana

Sexta (20)

60 Anos de Samba Jazz

Os grupos Amilton Godoy Trio e Azymuth, além de João Parahyba, membro fundador do Trio Mocotó, participam do show em homenagem ao estilo.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (20), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ceumar & Juçara Marçal

As cantoras apresentam o repertório de seus discos mais recentes, lançados no ano passado. Ceumar interpreta as músicas de ‘Silencia’ e Juçara as de ‘Encarnado’.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sexta (20) e sáb. (21), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cidade Negra

O grupo de reggae continua a celebrar os 20 anos de ‘Sobre Todas as Forças’, álbum no qual lançaram grandes sucessos da carreira. Entre eles estão ‘Onde Você Mora?’ (Nando Reis/ Marisa Monte) e ‘A Sombra da Maldade’ (Toni Garrido/ Da Gama).

Lapa 40 Graus (1.500 lug). R. Inácio Pereira da Rocha, 520, V. Madalena, 3097-0095. Sexta (20), 19h (abertura). R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Guilherme Arantes

O cantor e compositor relembra sucessos dos 40 anos de carreira. ‘Brincar de Viver’, ‘Cheia de Charme’ e ‘Meu Mundo e Nada Mais’ são alguns deles.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. Sexta (20), 22h (abertura, 20h). R$ 140/R$ 210 (inclui jantar; esgotado). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Marcos & Belutti

Com ‘Domingo de Manhã’, os dois foram recordista de execuções em rádio no ano passado. A música está no repertório da apresentação acústica baseada no mais recente CD e DVD da dupla.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sexta (20), 22h. R$ 70/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nailor Proveta & Walmir Gil

O saxofonista e o trompetista participam do projeto Música no Aeroporto. Os dois mostram clássicos do instrumental brasileiro.

Aeroporto de Congonhas. Hall de acesso ao terminal. Av. Washington Luís, s/nº, V. Congonhas. Sexta (20), 12h e 18h. Grátis.

Naná Vasconcelos

Grande nome da percussão no Brasil, o músico apresenta seu trabalho mais recente, ‘4 Elementos’. No palco, ele comenta e interage com o público, explicando a origem dos temas e o processo de composição.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sexta (20) e sáb. (21), 21h; dom. (22), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Omnikestra

A apresentação faz parte da série Smetrack! Anos-luz de Walter Smetak, que homenageia o músico e inventor suíço-baiano. O grupo coordenado por Livio Tragtenberg e Marco Scarassatti convida Tom Zé para a apresentação.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (20), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Péricles

O ex-Exaltasamba vai de pagodes românticos a sambas dançantes no esquema partido alto. Em ‘Nos Arcos da Lapa’, seu segundo trabalho solo, o cantor faz uma homenagem ao pagode dos anos 1990. O repertório tem músicas inéditas e também regravações de bandas de sucesso da época, entre elas o Art Popular.

Carioca Club (1.000 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sexta (20), 23h. R$ 30/R$ 50. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Piaf! O Show

O espetáculo conta a história de Edith Piaf, interpretada pela atriz Anne Carrere. Os dois atos da apresentação contemplam os grandes sucessos de Piaf, como ‘La Vie En Rose’ e ‘Non, Je Ne Regrette Rien’.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. Sexta (20) e sáb. (21), 21h; dom. (22), 20h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto em Cy

Para comemorar os 50 anos de carreira, o grupo vocal relembra sucessos como ‘Carolina’, de Chico Buarque. Elas também homenageiam Dorival Caymmi, Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (20) e sáb. (21), 22h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vulcano

Expoente do metal extremo brasileiro, o quarteto formado por Luiz Carlos (voz), Zhema Rodero (guitarra), Ivan Pellicciotti (baixo) e Arthur Von Barbarian (bateria) faz um balanço da carreira, iniciada em 1981.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (20), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (21)

Ana Carolina

Em ‘#AC ao Vivo’, CD e DVD gravado ao vivo no ano passado, a cantora reúne músicas de ‘#AC’, seu último álbum de estúdio, e grandes sucessos. Ela também apresenta releituras para ‘Coração Selvagem’, composição de Belchior, e ‘Você Não Vale Nada’, hit do grupo Calcinha Preta.

Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (21), 22h. R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Anaí Rosa

Com 23 anos de carreira, a cantora apresenta músicas de grandes nomes do samba, como Adoniran Barbosa e Nelson Cavaquinho. O Grupo Cochichando, formado pelos músicos Paulo Ramos (violão 7 cordas), André Hosoi (bandolim e guitarra), Ildo Silva (cavaquinho), Douglas Alonso (percussão), João Poleto (saxofone e flauta) a acompanha.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (21), 21h. Grátis.

Cachorro Grande

‘Costa do Marfim’é o álbum mais recente da banda gaúcha. Produzido por Edu K, da banda De Falla, o disco tem músicas como ‘Nuvens de Fumaça’ e ‘Use o Assento para Flutuar’, além da faixa que dá nome ao disco.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (21), 19h; dom. (22), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Ceumar & Juçara Marçal

Leia mais acima

Garage Fuzz

O grupo de punk e hardcore formado nos anos 1990 apresenta músicas gravadas durante a carreira, que contabiliza quatro discos de estúdio e um ao vivo.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (21), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Geraldo Azevedo

Com mais de 40 anos de carreira, o cantor e compositor pernambucano apresenta grandes sucessos como ‘Táxi Lunar’, ‘Dona da Minha Cabeça’ e ‘Moça Bonita’.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (21), 21h; dom. (22), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Bethânia

Dirigido por Bia Lessa, ‘Abraçar e Agradecer’ celebra os 50 anos de carreira da artista, que estreou no espetáculo ‘Opinião’. Além de sucessos como ‘Começaria Tudo Outra Vez’ (Gonzaguinha) e ‘A Tua Presença Morena’ (Caetano Veloso), a cantora também interpreta músicas de seu disco mais recente, ‘Meus Quintais’ (2014).

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003- 1212. Sáb. (21), 22h; dom. (22), 20h. R$ 140/R$ 280 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Naná Vasconcelos

Leia mais acima

Piaf! O Show

Leia mais acima

Quarteto em Cy

Leia mais acima

Robinson Borba

Compositor que já foi gravado por nomes como Ney Matogrosso e Arrigo Barnabé, o artista refaz o repertório de ‘Rabo de Peixe’, álbum que lançou em 1984. O Duofel faz participação especial.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (21), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zé Ramalho

O paraibano faz show com seus grandes sucessos. ‘Garoto de Aluguel (Taxi Boy)’ e ‘Admirável Gado Novo’ estão entre eles.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (21), 22h30 (abertura 20h30). R$ 100/R$ 200 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom. (22)

Cachorro Grande

Leia mais acima

Geraldo Azevedo

Leia mais acima

Lucas Santtana

Depois de lançar no ano passado ‘Sobre Noites e Dias’, o cantor e compositor divulga o clipe da música ‘Diary of a Bike’, incluída no disco. Além de tocar todas as faixas do álbum, ele revisita hits como ‘Lycra Limão’. além de gravar cenas para seu primeiro DVD. Thiago Franca participa.

Superloft. R. Cardeal Arcoverde, 2.926, Pinheiros. Dom. (22), 20h. R$ 30. Vendas pelo site www.eventick.com.br. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Bethânia

Leia mais acima

Naná Vasconcelos

Leia mais acima

Piaf! O Show

Leia mais acima

Slash

O ex-guitarrista do Guns N’Roses apresenta as músicas de ‘World on Fire’, seu terceiro álbum solo. Ele conta com a participação do vocalista Myles Kennedy e da banda The Conspirators. O guitarrista Gilby Clarke abre a noite.

Slash

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (22), 21h30. (abertura, 18h, show Gilby Clarke 20h). R$ 240/R$ 420. Cc.: todos. Cd.: todos.

Stromae

Transitando pelo hip hop e pela música latina, o belga Paul Van Haver vem pela primeira vez ao Brasil. Cantando em francês, ele obteve sucessos como ‘Alors on Dance’ e ‘Papaoutai’, single de seu disco mais recente, ‘Racine Carrée’ (2013).

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (22), 22h (abertura, 20h). R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (24)

Angelique Kidjo

Vencedora do Grammy na categoria World Music, a cantora nascida na República do Benin participa do Festival Internacional da Franconia. Ela destaca as músicas de seu disco mais recente, ‘Eve’, no qual homenageia as mulheres africanas.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 3ª (24) e 4ª (25), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Verônica Ferriani

No show ‘De Boca Cheia’, a cantora e compositora apresenta as músicas de ‘Porque a Boca Fala Aquilo do que o Coração Tá Cheio’ (2013) e do single lançado no ano passado – que inclui ‘Metamorfose’, de autoria própria, e uma interpretação de ‘Varre e Sai’, de Rômulo Fróes.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. 3ª (24), 22h (abertura 20h). R$ 20/R$ 25. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

4ª (25)



Angelique Kidjo

Leia mais acima

Bruno Batista

‘Lá’ é o novo disco do compositor maranhense. ‘Incêndio’ e e ‘Eu Não Volto Mais Aqui’ são algumas das músicas do disco. Parte do repertório de ‘Eu Não Sei Sofrer em Inglês’, lançado em 2011, também está no show.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. 4ª (25), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kiko Zambianchi

Prestes a completar 30 anos de trajetória profissional, o cantor e compositor apresenta os grandes sucessos da carreira. ‘Primeiros Erros’, ‘Rolam as Pedras’ e ‘Eu Te Amo Você’ estão no repertório.

Grazie a Dio! (500 lug.). R. Girassol, 67, V. Madalena, 3031-6568. 4ª (25), 21h (abertura). R$ 25. Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

Isabella Taviani

Em show de voz e violão, a cantora e compositora faz releituras de seus hits, entre eles ‘Luxúria’ e ‘Sentido Contrário’.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (25), 21h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Metá Metá

Kiko Dinucci, Juçara Marçal e Thiago França fazem batidas africanas que vão do samba ao afrobeat. Em ‘MetaL MetaL’ (2012), segundo disco do grupo, eles adicionam peso à mistura de ritmos da banda.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 4ª (25) e 5ª (26), 21h30. R$ 53. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (26)

Belo

Ele lançou no ano passado o álbum ‘Mistério’, com participação de Ivete Sangalo em ‘Linda Rosa’. Mas o público pode esperar para ouvir sucessos como ‘Tua Boca’ e ‘Eternamente’. O sambista Ferrugem é o convidado da noite.

Carioca Interlagos (1.000 lug). Av. Atlântica, 3.797, Interlagos, 5666-2267. 5ª (26), 23h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Donato e Chucho Valdés

Os dois pianistas apresentam o show ‘Conexão Brasil-Cuba’. No repertório, músicas de Donato, como ‘Bananeira’ e ‘Emoriô’ (ambas parcerias com Gilberto Gil) e o clássico ‘Guantanamera’ (Josito Fernandez/José Martí).

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (26), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jorge Drexler

As músicas de ‘Bailar em La Cueva’ (2014) inspiram a nova turnê do uruguaio, vencedor do Oscar de Melhor Canção Original em 2005 por ‘Al Otro Lado Del Rio’, do filme ‘Diários de Motocicleta’.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 5ª (26), 21h. R$ 50/R$ 280 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Leo Jaime

Acompanhado por Marcos Suzano (percussão), Gustavo Corsi (guitarra) e Rodrigo Sha (sax e flauta), o cantor e compositor relembra grandes sucessos da carreira, iniciada nos anos 1980, entre eles ‘As Sete Vampiras’. Ele também faz homenagens a Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Tim Maia.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (26), 21h. R$ 50/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marina Lima

No show ‘No Osso’, a cantora e compositora mostra os grandes sucessos dos 35 anos de carreira no formato voz e violão. Ela também apresenta as inéditas ‘Partiu’ e ‘Da Gávea’.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084.5ª (26), 21h. R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Metá Metá

Leia mais acima

Especial

1º Festival de Bandas do Bar Secreto

Bandas como O Bardo e o Banjo (18h), Garotas Suecas (23) e o Bonde do Rolê (0h40) se apresentam no sábado. No domingo, os destaques são os shows de Thiago Pethit (23h) e da Banda Uó (0h40).

Bar Secreto. Rua Álvaro Anes, 97, Pinheiros, 3032-4334. Sáb. (21) e dom. (22), 12h. Grátis.

Cultura Livre

Nesta edição do evento se apresentam a banda Maglore, com o show ‘Vamos pra Rua’, e a cantora Blubell, que apresenta as músicas de seu álbum mais recente, ‘Diva É a Mãe’ (2013).

Pq. Villa Lobos. Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Pinheiros. Dom (22), 14h (show Maglore) e 17h (show Blubell). Grátis.