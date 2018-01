Divirta-se lança Guia de Cinema on-line, com programação completa dos filmes em cartaz

O Divirta-se acaba de lançar seu Guia de Cinema on-line, com a programação completa dos filmes que ocupam as salas paulistanas. No novo site, os leitores têm acesso, de forma prática e rápida, à lista de estreias da semana e aos títulos que estão em cartaz.

Ao clicar no pôster de cada filme, são mostradas informações sobre direção, elenco, sinopse e avaliação dos críticos, assim como todos os horários e locais de exibição.

Também é possível fazer buscas pelo nome do filme e consultar o que está passando em cada sala da cidade. Um ícone em formato de coração permite eleger seus cinemas favoritos, que, depois, são exibidos prioritariamente a cada nova busca por filme.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O novo site também apresenta textos e críticas sobre os últimos lançamentos.

Clique aqui para conhecer o Guia de Cinema do Divirta-se.