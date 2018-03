Guardiões da Natureza: Pedal Verde

MOVIMENTO| Ação parte da Horta do Ciclista

O evento agendado para domingo (1º) tem um título extenso, do tamanho das (boas) intenções da iniciativa: Pedal Verde + Mutirão nas Nascentes do Iquiririm + Piquenique. É um passeio que une pedalada e ação comunitária em prol da natureza.

Organizada pelo movimento Pedal Verde, a atividade começa com concentração, às 10h, na Horta do Ciclista (Av. Paulista, próximo à Rua da Consolação). Na sequência, o grupo pega o metrô e desembarca na estação Butantã, onde segue até a nascente do Rio Iquiririm.

No local, o objetivo é retirar as folhas secas da água, fazer o desassoreamento e o corte do mato ao redor das árvores. Outra atividade programada – que os organizadores chamam de ‘multiplicação da área vegetativa’ – será a transferência das mudas – de áreas cheias para outras devastadas.

“Normalmente são pessoas que já pedalam e querem mais contato com o verde. Tem gente de todas as idades”, explica Caren Lissa Harayama, paisagista e integrante do movimento. Além de quitutes para o lanche, há participantes que levam instrumentos musicais para animar o mutirão. Horta do Ciclista (Av. Paulista, próximo à R. da Consolação). Dom. (1º), 10h. Grátis.