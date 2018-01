Grupo Tiquequê grava DVD do espetáculo 'Era uma Vez um Gigante'

Foto: Renata Ursaia/Divulgação

Música, teatro e narração de histórias estão misturados no espetáculo ‘Era uma Vez um Gigante’, do grupo Tiquequê. A produção de 2012 faz duas apresentações especiais no Teatro Bradesco, para a gravação de um DVD.

Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 3670-4111. Sáb. (20), 15h; dom. (21), 17h. R$ 30/R$ 120.

Veja outros destaques da programação infantil:

Mostra

Fantástico Mundo Britânico

No Cultura Inglesa Festival, a instalação convida o público a conhecer o imaginário da Grã-Bretanha. Com recursos multimídias, o visitante vivencia histórias fantásticas, como as da Terra Média e as lendas do Rei Arthur. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. 10h/20h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (21).

Música

Sons da Natureza

O grupo Bhkati Performing Arts propõe uma viagem às tradições indianas. Por meio da música e da dança, o show narra a história de um jovem príncipe, que, guiado por um sábio, parte em uma incrível jornada por uma floresta. 70 min. Rec. da produção: livre. Livraria NoveSete (100 lug.). R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (20), 16h. Grátis.

Teatro

Última semana

João e Maria

Fechando a temporada da Cia. Le Plat du Jour no Teatro Alfa, o conto dos dois irmãos que se perdem em uma floresta. A peça é interpretada em um cenário feito com retalhos de tecidos. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 15/R$ 30. Até dom. (21).

Palavra Cantada Sem Pé Nem Cabeça – O Musical

O espetáculo, em comemoração aos 20 anos da dupla Palavra Cantada, encerra temporada na cidade. O público acompanha a jornada de um rato à procura de uma noiva ideal. Sandra Peres e Paulo Tatit não participam – o enredo é contado por um grupo de 14 atores/bailarinos. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Sáb., 16h; dom., 15h30. R$ 50/R$ 80. Até dom. (21).

Em cartaz

Minhoca na Cabeça

O Grupo Esparrama volta a ocupar as janelas de um prédio ao lado do Minhocão. A peça conta a história de uma menina que muda para a cidade grande. Com medo do ambiente urbano, ela acaba criando uma minhoca em sua cabeça. Neste domingo (21), por causa da Virada Cultural, o grupo também apresenta o espetáculo ‘Esparrama pela Janela’, às 10h. Dir. Iarlei Rangel. 45 min. Rec. da produção: livre. Elevado Costa e Silva (entre o metrô Santa Cecília e a Rua da Consolação). Dom., 16h30. Grátis. Até 26/7.

O Sonho de Jerônimo

Para realizar um sonho recorrente, Jerônimo da Silva começa uma jornada rumo a um lugar distante. Na viagem, ele passa por aventuras e autoconhecimento. Dir. Eric Nowinski. 55 min. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 12/7.

Especial

Histórias da Arte para Crianças

Com a leitura do livro ‘Dois Gatos Fazendo Hora’, de Guilherme Mansur, as crianças devem passear pelo MAC-USP para encontrar figuras de gatos nas obras expostas. Depois, há uma oficina de colagem com a ilustradora Sonia Magalhães. Rec. da produção: de 7 a 10 anos. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. Dom. (21), 11h. Grátis.